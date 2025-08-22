「タケの喋り方のそれやん」「ちょっと早口な感じ」兄は日本代表エース、セレッソ新MF久保瑛史が話題！大物元プロ野球選手にも似てる？
セレッソ大阪が８月21日、日本代表のエース久保建英を兄に持つ久保瑛史（えいじ）の加入を発表した。
瑛史は来月に18歳となるMFで、これまで横浜F・マリノスのアカデミーと、６学年上の兄が大活躍しているレアル・ソシエダで研鑽を積んでいた。
日本でプロキャリアをスタートさせるにあたり、早速クラブ公式のインタビューに対応。「すごくみんな温かくて、すぐに話しかけてくれるのが印象的です。プレー面で言えば、速くて上手い選手が多いので、できるだけ見て学んで上手くなりたいです」「自分はボールを持った時に特長を出せる。ゲームメイクだったり、セレッソが得意とするパスサッカーに自分を当てはめていけたらいいなと考えています」などと語った。
このインタビュー映像がSNSで公開されると、話し方が兄にそっくりだと話題に。次のようなコメントが続々と寄せられている。
「喋り方似てるな笑笑」
「タケの喋り方のそれやん」
「ちょっと早口な感じとか似てるw」
「話し方と内容が兄貴そっくりだな」
「声、建英や」
「なに語ペラペラなんかな」
「頑張ってな〜応援するで〜」
「楽しみでしかない」
また、「田口壮に似てると思ったのは私だけ？」と、メジャーリーグでも活躍した元プロ野球選手と比較する声も。反響の大きさから、期待度、注目度の高さが伺える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】声、表情、話し方が兄そっくり？久保瑛史のインタビュー。田口壮とも比較！
