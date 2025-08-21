千趣会の通販事業「ベルメゾン」が、毎年好評を博している「ディズニーデザインおせち」2026年お正月用の予約販売を開始。

映画『ファンタジア』の公開85周年を記念した2026年お正月限定アートが施されたおせちのほか、「ミッキー＆フレンズ」「くまのプーさん」の3種類が展開されます☆

ベルメゾン「ディズニーデザインおせち」2026年お正月

予約受付開始日：2025年8月25日（月）

早期割引キャンペーン：2025年8月25日(月)〜9月30日(火)までの期間限定で、5％割引が適用されます

賞味期限：冷凍で2026年1月31日

販売店舗：ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、2026年お正月の「ディズニーデザインおせち」として、映画『ファンタジア』の公開85周年を記念した2026年お正月限定アートが施されたおせち・三段重「ファンタジア」が登場！

さらに木製のお重に「ミッキー＆フレンズをデザイン」した和の雰囲気のおせち・特段重「ミッキー＆フレンズ」、「くまのプーさん」と「ピグレット」が仲良く抱き合う姿を描いたおせち・三段重「くまのプーさん」が展開されます。

また、おせちはいずれも4人前を目安としたサイズ感で、家族での団らんはもちろん、親族や友人との集いなどの新年の食卓に彩を添える、特別なおせちです。

発売から19年目を迎えるベルメゾンオリジナルの「ディズニーデザインおせち」は、「楽しい1年の始まりを過ごして欲しい」という思いが込められています。

2026年お正月版では、2025年のアンケートで好評だった最中お吸い物を「ミッキー＆フレンズ」と「くまのプーさん」に付属し、「ファンタジア」にはミッキー型の小皿を付属。

重箱、キャラクターモチーフの食材、限定の付属品の全てにこだわって開発された、幅広い世代で新年を楽しめる唯一無二のおせちを紹介していきます☆

おせち・三段重「ファンタジア」

価格：28,900円(税込)

重箱サイズ：約24×22.5×17(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット（4人前×3食分）、小皿4枚、風呂敷1枚(約70×70cm)、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび

映画『ファンタジア』公開85周年を記念した2026年お正月限定の特別な三段重。

『ファンタジア』のアートを描いたミッキーのフェイス型重箱の中に、扇子型の昆布をのせた味付数の子や

プレーンといちご味のフロマージュ、

こっくりとした甘さの栗きんとん、

焼き印が入った紅白かまぼこ、

『ファンタジア』の木箱に入った若炊きあさりなど、47品目51種の和と洋の食材がバランス良く盛り込まれています。

『ファンタジア』の限定アートを使用したミッキー型の小皿や

総柄アートがプリントされた風呂敷、

祝い箸を一緒に届けられます。

魔法使い姿の「ミッキーマウス」に魔法をかけられたような気持ちになる、特別なおせちセットです。

おせち・特段重「ミッキー＆フレンズ」

価格：24,900円(税込)

重箱サイズ：約42×28.5×7.5(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット（4人前×3食分）、最中お吸い物4個、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料／卵・乳成分・小麦・えび

「ミッキー＆フレンズ」が集合した木製の重箱の中に和洋折衷のお料理47品目51種を1段に盛り込んだ、食卓が華やかになる特段重。

木箱に満面の笑みを浮かべる「ミッキー＆フレンズ」を描いた若炊きあさりや味付数の子、プレーンといちご味のフロマージュ、栗きんとん、焼き印が施された紅白かまぼこも入っています。

また、4種類のオリジナルデザインを使用した最中お吸い物、

「ミッキー＆フレンズ」の集合アートを箸袋にプリントした祝い箸も一緒に届きます。

「ミッキーマウス」たちと一緒に新年を迎えているような気分になる、楽しいおせちセットです。

おせち・三段重「くまのプーさん」

価格：27,900円(税込)

重箱サイズ：約19×23×17(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット（4人前×3食分）、最中お吸い物4個、風呂敷1枚(約70×70cm）、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料／卵・乳成分・小麦・えび・かに

「くまのプーさん」と「ピグレット」が抱き合っている仲睦まじい様子のアートをデザインした重箱を使用した、大人向けの豪華なおせち。

「くまのプーさん」のお顔をかたどったプレーンとかぼちゃのフロマージュと、

焼き印が施された高野豆腐や

紅白かまぼこのほか、つぶ貝雲丹焼などの45品目48種の高級感ある食材が盛り込まれています。

おせちには重箱のデザインに合わせた風呂敷と

「くまのプーさん」と「ピグレット」の仲睦まじい姿をプリントした最中お吸い物、

新年にぴったりなデザインを使用した祝い箸つき。

「くまのプーさん」と「ピグレット」の温かな友情に癒やされるおせちセットです。

公開85周年を迎えたディズニー映画『ファンタジア』モチーフのおせちが仲間入り。

2026年お正月用「ディズニーデザインおせち」は、2025年8月25日よりベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて予約受付開始です☆

© Disney

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※ 積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります

※ 沖縄全域、離島及び一部地域へは発送できません

※別途クール手数料300円(税込)が発生します

※商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります

※おせちはお重に盛り付けた状態で発送されます

※一段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍ください。解凍までの目安は約12〜16時間です

