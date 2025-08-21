¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤¬°ÜÀÒ¶â26²¯±ß¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡¥ì¥¥Ã¥×»æ¤¬ÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ë´Ø¤·¡¢¥È¥ë¥³1Éô¤ÎÌ¾Ìç¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤¬°ÜÀÒ¶â1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¥ì¥¥Ã¥×¤¬20Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Í¥ª¥à¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥³¥Í¤Î1300Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¹â³Û¤Ç¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÃæÂ¼¤òLASK¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¡Ë¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Î1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ºòµ¨¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Ç11ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¿´Ï«¤òÊú¤¨¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£