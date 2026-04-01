[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]サッカーの母国イングランド代表を聖地・ウェンブリーで破る歴史的な勝利を挙げた日本代表だが、MF三笘薫は「今までの戦い方をすれば勝てるという自信はありました」と胸を張って答えた。鮮やかなカウンターでゴールネットを揺らした。中盤のプレスからボールを奪った日本は、三笘が中央をドリブルで運ぶ。左サイドのMF中村敬斗に展開すると、グラウンダーの