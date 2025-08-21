9月3日から、世界66か国でマクドナルドと男性7人組の韓国アイドル『BTS』の人気キャラクター『TinyTAN』のコラボが開始する。

【写真】日本だけ除外…ハッピーセットのBTSミニフィギュア

マクドナルドとBTSがコラボ

「今回のコラボは、マクドナルドのハッピーセットを購入すると『TinyTAN』のおもちゃが付いてくるというもの。実はBTSとのコラボは今回が初めてではなく、2021年にも実施されているんです。このときは49の国で限定メニューの展開や限定コラボ商品の販売などが行われました。今回は前回の規模をさらに上回る大型企画となっています」（全国紙社会部記者、以下同）

ファン待望のマクドナルド企画。しかし、日本はコラボの対象外だという。

「前回のコラボでも日本は除外されていますが、理由は明らかになっていません。しかし、このときは限定コラボ商品を数量限定でBTSのオフィシャルショップで販売。今回もそうしたファンサービスがあるかもしれませんね」

コラボから“除外"された日本に対し、ネット上では

《一般層からすればポケモン騒動で大荒れしてる現状でBTSコラボなんてやったらまた荒れるのは確実だし、罪のないBTSのイメージダウンにも繋がる可能性は大いにある》

《そりゃ転売ヤーが爆買いしてグッズだけ取って、ハンバーガーを大量に捨てて批判されまくりなのに、また同じことやったら世間からフルボッコにされるから逆立ちしても無理だろう》

《日本でやったら転売ヤーの餌食だろうな。除外されて社員はホッとしてるんじゃないかな》

などの声が上がっている。

日本がBTSコラボを除外された理由を直撃

「マクドナルドは8月上旬から開始している『ポケモン』コラボで大炎上しています。3日間の期間限定で配布されたハッピーセットの『ポケモンカード』を巡り、食料廃棄や転売行為が横行。マクドナルド側も対策を打ったのですが、ひとり5セットまでの購入とかなり緩い規制でした。結果、転売目的で購入する大人が多く、購入した商品を道端に捨てるなど、悲惨な状態に。

時期的にこの問題が起因して、日本がBTSコラボから除外されたとは考えにくいですが、今後、ハッピーセットに協力する企業も慎重になっていくと考えられます」（前出・全国紙社会部記者）

日本がBTSコラボを除外された理由について、日本マクドナルドに問い合わせてみると、

「他の国で実施される施策に関しましてはコメントを控えさせていただきます」

と、回答があった。

大人の欲が蔓延るハッピーセットの暗黒時代はいつまで続くのだろうか。