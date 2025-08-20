この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【初心者必見】利回り24%実現可能！ 中古戸建て投資のメリットと購入時の注意点を解説します！」と題した動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が今大きな注目を集める空き家問題について語った。動画冒頭から「空き家問題、皆さんすごく心配されていると思うんですけど、逆に私たちのこういった賃貸事業をやっている人たちからすると、めちゃくちゃチャンスだと思っています」と、“空き家増加”がもたらす投資機会についての独自見解を提示した。



木村氏は「なおかつ、今、戸建てがバーゲンセールなんですよ」と主張。「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げでどんどん解決できる」と語り、不動産投資が身近で有効な資産形成手段であることを強調した。動画では空き家が全国で900万戸、空き家率13.8%超という実態に触れながら、「放置空き家」と「賃貸戸建て」の需要は別モノである点に言及。「実は、戸建ての賃貸には十分な需要がある」「放置となってる空き家がすごく多いが、住める戸建て賃貸は供給が追いついていない」と解説した。



また投資家として着目すべきポイントとして、「戸建てが売りに出される理由の約55%が相続。管理が大変だったり、使い道が無いために現金化を急ぐ売り主が多い。だからこそ価格が下がりやすく、“バーゲンセール”状態になっている」と説明。さらに「相続の場合、相続税の都合で9ヶ月以内に売却を急ぐご家庭も多い。『価格が多少下がっても早く手放したい』という心理が働く」と、値下げ交渉の余地が生まれやすい背景を分かりやすく明かしている。



実際の体験談も紹介され、「430万円で売り出されていた埼玉県内の物件を、相続売却で売り急いでいたため200万円で購入できた」という生々しい事例に、「買い手にとってはこれほど有利な状況はない」と熱弁をふるった。



木村氏は「戸建て賃貸の大きなメリットは、まだまだ需要過多で供給が少なく、競争が少ないため客付けがしやすいこと」「長期入居が期待できて収益が安定しやすいこと」「最大の魅力は少額、数百万円から始められる点」など、特に初心者にも心強いポイントをいくつも強調。そのうえで「投資失敗のリスクが低い。不動産投資は購入前に想定利回りや成功失敗が見極めやすい投資」とアピールし、「例えば6万円家賃で300万投下すれば修繕込み利回り24%」など具体的な数字も公開した。



一方で、「管理会社やリフォーム業者の言いなりに修繕すれば利回りが大幅に落ちる。『相見積もりや、どこを直すか自分で選ぶことが大事』」など、初心者が嵌まりやすい落とし穴や回避ポイントも明快に指南。「購入・修繕・客付けという3つの工程を整理して取り組めば、不動産投資は誰でも着実に収益化を目指せる」とノウハウを惜しげなく公開した。



動画の締めでは、「空き家対策はこれからの日本にとって重要なテーマ。収益を得ながら社会貢献もできる素晴らしい選択肢。ぜひ積極的に挑戦してほしい」「この動画で数百万円、数千万円差がつくこともある。」と視聴者に熱く呼びかけて締めくくった。