トム・クルーズ主演の大人気スパイシリーズ最新作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』が、ついに好きな時に好きなだけ観られるぞ！1996年の第1作以来、およそ30年にわたって世界中を魅了し続けてきた憧れのシリーズ集大成が、いよいよデジタル配信開始となった。

©2024 PARAMOUNT PICTURES.

『ミッション：インポッシブル』シリーズといえば、我らがトム・クルーズによる圧巻のスタントシーンが大きな見どころだが、イーサン・ハントをはじめとする個性的なキャラクターたちが繰り広げるドラマ部分も魅力だ。危険な任務に果敢に挑んでいくイーサン・ハント、落ち着いた性格と豊富な知識で作戦を支えるルーサー、ユーモアと情熱を併せ持つ癒し系ベンジー、謎多き敏腕スパイのイルサ、大胆不敵な新星のグレイスやパリス……彼らの信頼関係や闘いが、作品を重ねるごとに深みを増していくのもシリーズの醍醐味となっている。

そんな見どころたっぷりのシリーズ最高到達点『ファイナル・レコニング』のデジタルリリースを記念して、THE RIVERでは「『ミッション：インポッシブル』歴代"推しシーン”プレゼン大会」を大開催！第1作『ミッション：インポッシブル』から『ファイナル・レコニング』までの全8作、大好きなシーンをハッシュタグ「」とともにXで投稿しよう。

©2024 PARAMOUNT PICTURES.

投稿が記事で紹介された方には、抽選で映画オリジナルの「パーカー」「ランチボックス」「タンブラー」豪華3点セットを8名さまに大プレゼント。好きなシーン、感動したシーン、グッときたシーンや思い出のシーンを、ファンのみんなで語り合おう。一つに絞れない！という方は、複数回の回答も大歓迎！

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』デジタル配信リリース記念 "推しシーン”プレゼン大会 キャンペーン

応募方法：

Xにて、ハッシュタグ「」をつけて、『ミッション：インポッシブル』シリーズの作品名と好きなシーン、その理由を投稿。文字数が足りない場合は、スレッド投稿をご検討ください。複数回の投稿もできます。

投稿例（1）：

『ゴースト・プロトコル』ラストで、実は生きていた妻ジュリアを見守るシーンが胸熱！デッキで友人と歩くジュリアを見つめるイーサン。ジュリアも気づいて、短いアイコンタクトだけでお互いを理解し合う。イーサンはジュリアを想い、距離を置きつつ見守っているんですよね。切ないけれどロマンチック。

投稿例（2）：

『ファイナル・レコニング』。初期のイーサンは任務に翻弄されながら感情を露わにする若さがありました。今や仲間を見捨てず、世界を背負うリーダーに。常に命がけの任務に挑みながら、迷いや苦しみを秘めて進む姿には人間ドラマがあります。長年見守ってきたファンとして、彼の成長に心を打たれます！

記事に採用された方には、抽選で8名様に映画オリジナル「パーカー」「ランチボックス」「タンブラー」豪華3点セットプレゼント！

応募締切：

2025年8月27日（水）

©2024 PARAMOUNT PICTURES.

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』 はAmazon 、Apple TV、、他各プラットフォームで絶賛配信中。

Supported by 東和ピクチャーズ