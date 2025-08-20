SEVENTEEN・MINGYU、Calvin Klein秋の新デニムキャンペーンに登場！鍛えられた筋肉を披露
SEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）が、Calvin Klein2025年秋の新デニムキャンペーンに起用されることが発表となった。
■デニムからのぞくMINGYUの筋肉美
自然体でクールなMINGYUが登場することで、ブランドの人気デニムにあらたな魅力が加わり、グラフィックやトーナルスタイリング、意外性のあるベーシックアイテムのレイヤリングによって、フレッシュなエネルギーが注ぎ込まれている。
今季の注目アイテムは、ブランドの象徴的なモノグラムを大胆な総柄プリントとして再解釈した「CKエンブレムプリント」の新デニム。ジーンズやトラッカージャケットに、クリーンでグラフィックな印象を与える。アイコニックな「90s ストレートジーンズ」は、ヴィンテージウォッシュや濃いインディゴカラーで再登場。ゆったりとしたシャツやロゴTとのスタイリングで、現代的でリラックスした雰囲気を演出する。
「スリムジーンズ」は、身体にフィットするシルエットで、タンクトップやウィンドブレーカーとの組み合わせにより、エッジの効いたレイヤードスタイルを実現。
今期あらたに登場する「カーペンタージーンズ」は、構築的なフォルムとワークウェアの要素を取り入れたデザイン。
「90s テーパードジーンズ」は、クラシックなデザインと現代的な感性を融合させた、シャープなテーラードフィットが特徴だ。
MINGYUのキャンペーンは8月19日よりスタートし、Calvin Kleinの公式SNSで今週を通してコンテンツが展開される。
2025年秋のデニムコレクションは、日本全国の店舗や公式オンラインストアにて販売中。
Directed and photographed by TORSO
Calvin Klein
