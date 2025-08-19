スポルティング×スポンジボブの2025秋冬モデルが登場…モノトーンデザインのクールなデザインも

8月19日、スポルティング・ジャパン株式会社は、アメリカで1999年の放送開始以来、世界中のファンに愛され続けているアニメーション“スポンジ・ボブ（SpongeBob SquarePants）”との2025秋冬コラボレーションアイテムの販売を開始した。

スポルティングユーザーにはすっかりおなじみとなったスポンジ・ボブとのコラボレーションの新作は、注目のグラフィックである“スポンジ・ボブ アンダーザシー（SPONGEBOB UNDER THE SEA）”シリーズ。スポンジ・ボブのカラフルでポップなデザインで、アパレルはもちろん、バッグやボールまで充実のラインナップが揃った。





ケイジャー スポンジ・ボブ アンダーザシー 税込み1万3200円

また、新たにモノトーンベースで大人らしいクールなスポンジ・ボブがポイントの“スポンジ・ボブ グラフィティ（SPONGEBOB GRAFFITI）”シリーズは、スポンジ・ボブの新たな世界観を表現したニューアイテムだ。





ロングスリーブＴシャツ スポンジ・ボブ グラフィティ 税込み6050円 ※ジュニアサイズ 税込み5610円

コートを華やかにするこのアイテムは、スポルディング公式オンラインショップや全国のスポーツ用品店などの取り扱い店舗にて販売中だ。

スポルティングと スポンジ・ボブ の2025秋冬ニューアイテム