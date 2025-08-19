この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦ユーチューバー「じたばたシニアライフ」は、動画『60代からの幸せの鍵〜50代から考えたいシニアの人間関係〜定年後の孤独と対策』で、60代の人間関係と孤独に向き合うテーマを語った。自身の経験に加え、ハーバード大学の長期研究を引き合いに、幸福に関わる条件や定年後のつながり方を取り上げた。



冒頭で夫は「60代は、人間関係の変化がとても大きい時期」と話した。妻も「仕事を辞めたら家族以外とはもう話もしなくなって、たまに言葉を交わすといえば、宅配便の方に『ご苦労さま』と言うくらい」と、引退後に交流が減る実感を明かした。子どもの独立による「空の巣症候群」や親との別れが重なることにも触れ、妻は「孤独もやっぱり大きい問題なんだよね」「シニアの孤独は社会問題としても大きく取り上げられている」と述べた。



妻は、ハーバード大学が75年間にわたり724人の人生を追跡した研究に言及し、人の幸福には「健康」と「良好な人間関係」の2つが重要だと紹介。「お金や社会的地位の有無ではない」とも説明した。



動画では、定年後に交流が減ることへの具体策にも触れた。妻はSNSの活用を挙げ、「投稿したり、情報をシェアしたり」と使い方を示したうえで、そうした利用者は、そうでない人よりも「生きがい得点が高かった」とする研究結果があると紹介した。



チャンネル運営を通じた視聴者との交流について、妻は「少しでも打ち明けたり、書いてみたりすることで、気持ちが楽になるならうれしい」と語り、夫は「逆に、僕たちが励ましていただいているのかもしれない」と感謝を示した。



終盤では、音声配信プラットフォーム「Voicy」での配信や、YouTubeのプレミア公開で視聴者とリアルタイムに交流する取り組みも紹介。夫婦は、世代を問わず人とのつながりの「質」を大切にする姿勢を示した。