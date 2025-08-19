J２最下位クラブで「今こそ恩返しできるように」。実績十分の32歳MFが鳥栖から期限付き移籍「11年振りに復帰しました」
J２で最下位に沈む愛媛FCが８月19日、サガン鳥栖より堀米勇輝が期限付き移籍で加入することを発表した。
これまで鳥栖のほか、ヴァンフォーレ甲府やジェフユナイテッド千葉などでも活躍してきた堀米は、2014年に愛媛でもプレー。当時は42試合に出場し８得点を記録した。
クラブの公式サイトを通じて「11年振りにサガン鳥栖から復帰しました」と報告した堀米は、「今こそ恩返しできるように愛媛FCの為に全力で戦います。応援よろしくお願いします」と伝えた。
目下５連敗中で６戦未勝利と苦しむ愛媛で、実績十分の32歳MFは期待に応えるパフォーマンスを見せられるか。新天地での背番号は「13番」だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
