¥×¥íÌîµåºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î19Æü¤Ë¤â¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç»³¤ÎÇÜ¤Î¶â³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¡×
19Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç½Ð¾ìÅÐÏ¿Æü¿ô¤¬7Ç¯¤ËÃ£¤·¡¢¹ñÆâFA¸¢¤Î»ñ³Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢¶áËÜ¤ËÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶áËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏFA¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ±Ç¯¤Î·ÀÌó¡×¤È¤·¡¢Ç¯Êð3²¯7000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
µåÃÄ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Ë¹µ¤¨¤ë¸ò¾Ä¤Ç¶áËÜ¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÂçµé¤ÎÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶áËÜ¤Î¹ñÆâFA¸¢¼èÆÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸×ÅÞ¤¬È¿±þ¡£
X¤Ë¤Ï¡ÖµåÃÄ¤èÀäÂÐ¤Ë¤±¤Á¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¡Öºå¿À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡ÖºÇÂç¸Â¤Î»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ò¤ª¤Ê¤·¤ã¤¹¡×¡ÖÂç»³¤ÎÇÜ¤Î¶â³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¡Ö°úÂà¤Þ¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¶áËÜ¸÷»Ê¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ä¡×¡Ö¶áËÜ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉÔÆ°¤Î°ìÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²¿²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤ç¡¼¡×¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤ã¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¡Ö¥Á¥«¤¬ºå¿À°Ê³°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅðÎÝ²¦¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¶áËÜ¤Ï¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤«¤éÂçºå¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çºå¿À¤«¤é1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î19Ç¯¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ142»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.271¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¡£ÁöÎÝ¤Ç¤Ï¡¢36¸Ä¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢ÅðÎÝ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢5ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ë²Ã¤¨¡¢21Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï109»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.290¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÂÇÅÀ¡¢26ÅðÎÝ¡£18Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢ÅðÎÝ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£
¶áËÜ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö22¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£