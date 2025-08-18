「雑用係」「軽視されている」バックオフィス7割が抱える「しんどい」を調査／RX Japan株式会社による調査
RX Japan株式会社は、総務・人事・経理などバックオフィス部門勤務の828名を対象に、「総務・人事・経理の本音調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。
70%が気分転換のために業務での外出を求めている
「ちょっとした業務でも仕事で外出すると、気分の切り替えになる」と質問したところ、総務・人事・経理の70.0%が共感。仕事柄、デスクに座りっぱなしという人も多く、しんどい体や気分を外出でリフレッシュしたいという本音があった。
また、暇そうに思われるのが嫌、裏方なので表に出にくいといった意見もあり、本心では外に出たいと思いつつも、仕事など業務として外出しないと出づらいという本音もうかがえる。
自由回答コメントより
画像：RX Japan 株式会社 2025年8月15日 プレスリリースより引用
63.2%が役割分担の曖昧な「名もなき雑務」に追われていることに共感
「名もなき雑用に追われることが多い」という質問には、総務・人事・経理の63.2%が共感。役割分担が曖昧な「名もなき雑務」が、彼らに回される実態が浮かび上がっていた。
自由回答コメントより
画像：RX Japan 株式会社 2025年8月15日 プレスリリースより引用
71.8%がミスをすると目立つ一方で、ノーミスは評価されにくい現状
「ミスは目立つが、ノーミスは当たり前扱いされてしまう」という質問には、総務・人事・経理などバックオフィス勤務の71.8%が共感していた。
自由回答コメントより
画像：RX Japan 株式会社 2025年8月15日 プレスリリースより引用
67.4%が言われても困ることや何度も同じことを聞かれる現状に不満
「私に言われても困ることを、よく聞かれたり言われたりする」という質問では、総務・人事・経理の67.4%が共感。自由回答では、何でもかんでも・何回も聞くな！との声もあった。
自由回答コメントより
画像：RX Japan 株式会社 2025年8月15日 プレスリリースより引用
66.0%が提出期限を守らない同僚に悩まされ、軽視されていると感じている
「提出期限を守らない人に頭を悩ませることが多い」には、総務・人事・経理の66.0%が共感。締め切りを守ってもらえないことで、軽視されているのでは？と悩んでしまうバックオフィサーもいるようだった。
自由回答コメントより
画像：RX Japan 株式会社 2025年8月15日 プレスリリースより引用
65.7%が、特に目立たない役割だからこそ、感謝されることが大きな喜び
「社内の人からの感謝の言葉が仕事の原動力である」には、総務・人事・経理の65.7%が共感していた。
自由回答コメントより
画像：RX Japan 株式会社 2025年8月15日 プレスリリースより引用
調査概要■調査期間：2025年6月27日(金)～2025年6月30日(月)
■調査手法：インターネット調査（マクロミルパネル）
■調査対象：18-65歳のビジネスーパーソン（総務・人事・経理などのバックオフィサー828名/非バックオフィサー828名）
■調査委託先 ：QO株式会社
ニュース情報元：RX Japan 株式会社