「芯まで入れる！？」農業法人による【豪快トウモロコシごはん】に2.5万いいね「彩り綺麗」「いい出汁」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、岩崎ファーム(@iwasakifarm)さんの投稿です。

岩崎ファームさんのお家で作ったある炊き込みご飯が、Xでひそかに注目を集めていましたのでご紹介します。

Ⓒiwasakifarm

米3合に、とうもろこし、芯、ウィンナー、塩小さじ1入れ炊くと、おいしく仕上がります。

なんと、とうもろこしは粒だけでなく、実を削いだ芯まで丸ごと炊飯器へIN！見た目はワイルドですが、このとうもろこしの芯こそが甘みの素なのですね。簡単にできて、家族ウケも抜群なレシピです。平凡な日常のご飯タイムを夏のイベントのように変えてくれる一品ですね。



この投稿には「芯から出る味がいいんだよなぁ」「彩り綺麗ですね」といったリプライがついていました。今日さっそく試してみたいと思える投稿でした。

