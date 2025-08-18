現地8月17日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたジャックルマロワ賞（G1、芝直線1600m）は、残り100メートルで大激戦となった。

好位から抜け出したアイルランド調教馬ディエゴヴェラスケス（父フランケル）が、ダンシングジェミナイ（父キャメロット）との200メートル以上にわたる叩き合い。しかし、直線で進路を失いながらも内ラチ沿いを豪脚で伸びてきたノータブルスピーチ（父ドバウィ）が猛然と迫り、最後は先に抜け出したディエゴヴェラスケスにハナ差と迫った。

鞍上のクリストフ・スミヨン騎手にとっては、ウィッパー（2004年）、マクフィ（2010年）、エクセレブレーション（2012年）に続くこのレース4勝目。エイダン・オブライエン調教師にとっても2勝目となった。勝ちタイムは1分34秒23。

1着 ディエゴヴェラスケス

エイダン・オブライエン調教師

「観客の多い環境にまだ慣れておらず、直線では遊びながら走っていましたが、それでも勝ち切ってくれた。今後はクイーンエリザベス2世S（キーンランド）、さらにブリーダーズカップ・マイルを視野に入れています。速い馬場が得意ですし、スピードもある。スタリオンとしての価値も高く、多くの出資が集まっていますが、今日の勝利こそが何よりの財産です」

2着 ノータブルスピーチ

チャーリー・アップルビー調教師

「本当に惜しい結果ですが、ベストな走りを見せてくれました。やはりマイルが最適条件です。次はカナダのウッドバインマイルを予定し、その後はブリーダーズカップに挑みます」

3着 ダンシングジェミナイ

ロジャー・ティール調教師

「この馬もよく走ってくれましたが、馬場が速すぎたかもしれません。過去には今日の勝ち馬を3度破っているだけに、条件次第で逆転できる力を持っています。次走はパリロンシャンのムーランドロンシャン賞を予定しており、もう少し緩い馬場を期待しています」