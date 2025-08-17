大宮が3発完封で上位再浮上へ! 最下位・愛媛は今季ワーストの5連敗
[8.17 J2第26節 愛媛 0-3 大宮 ニンスタ]
J2リーグは17日に第26節を行った。愛媛FCとRB大宮アルディージャの対戦は、大宮が3-0で勝利。7位から暫定4位に浮上する価値ある勝ち点3を手にした。
序盤のピンチをしのいだ大宮は前半20分に先制する。左サイドでパスを受けたMF泉柊椰がそのまま前進。カットインから相手選手をかわし、PA手前から右足を一閃する。ゴール右隅に突き刺し、先制ゴールを挙げた。
その後も大宮はチャンスを作るが、前半は1-0のまま後半に折り返した。
後半の拮抗状態を破ったのは再び大宮。後半25分、泉がPA左に入り込むと相手にクリアされる。しかし相手選手に当たり、ボールは再び敵陣PA内へ。すると、FWカプリーニが左足ダイレクトでゴールに叩き込み、2-0と点差を広げた。
大宮は後半40分にダメを押す。途中出場のMF津久井匠海がカウンターをしっかりと沈めて加入後2ゴール目を挙げた。
試合はそのまま終了し、大宮が3-0で快勝。最下位の愛媛は5連敗を喫した。
