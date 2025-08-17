食楽web

お店で食べる、あの柔らかくて味がしっかり染みた牛丼。自宅で再現しようとしても、なぜかお肉が硬くなったり、味がぼやけてしまったり。そんな経験、ありませんか？

実は、お店のような絶品の牛丼を自宅で作るには、たった一つ、”プロだけが知る調理の順番”があったのです。もう、お店の味に嫉妬するのは終わりにしましょう。

その秘密は「二段階調理法」にあり！

なぜ、お店の牛丼はあんなにもお肉がしっとりと柔らかいのでしょうか？それは、お肉と玉ねぎを「同時に煮ない」からです。

多くの人がやってしまいがちなのが、最初から全ての具材を一緒に煮込んでしまうこと。これではお肉に火が通り過ぎて硬くなるばかりか、味も染み込みません。

今回ご紹介するプロのレシピは、まず牛肉にサッと火を通していったん取り出し、旨味が出た煮汁で玉ねぎをじっくり煮込むのが最大のポイント。このひと手間で、牛肉は驚くほど柔らかく、玉ねぎには味がしっかり染み込むのです。

ホロリととろける牛肉、甘辛いタレがアツアツのご飯に染み渡る

霜降りの入った牛肉を選べば、その脂の甘みと旨みが口いっぱいに広がります。くたくたに煮込まれた玉ねぎの甘さが、さらにその美味しさを引き立てる。箸が止まらなくなり、「おかわり！」の声が聞こえてくる光景が目に浮かびませんか？

このレシピがあれば、「今日の牛丼、お店より美味しいかも！」と家族が絶賛してくれること間違いなし。手軽に作れるのに、食卓が最高の笑顔で満たされる、そんな”我が家の新定番”がここに誕生します。

お店のようにしっとりジューシーな「絶品牛丼」の作り方

◎材料（2人分）

・牛薄切り肉又は牛切り落とし肉……200g

・玉ねぎ……1／2個

・温かいごはん……どんぶり2杯分

・紅ショウガ……適宜

A

・だし汁……1／2カップ

・醤油……大さじ2

・みりん……大さじ1・1／2

・酒……大さじ1

・砂糖……小さじ2

◎作り方

1．玉ねぎは1cm幅のくし切りにします。

2．鍋にAを入れ火にかけ、煮立ったら弱火にし、牛肉を1枚ずつ広げ入れます。色が変わったら、すぐにバットへ取り出してください。

＜最重要ポイント！＞ ここで牛肉を煮すぎないこと！サッと火を通すだけで、驚きの柔らかさを保てます。

3．牛肉の旨味が溶け出た鍋に玉ねぎを加え、沸いたら弱火にし蓋をして5分煮ます。

4．蓋をあけて強火で煮詰め、汁気が1／3の量になったら牛肉を戻し入れ、弱火で1分だけ煮絡めます。

＜仕上げのポイント！＞ 最後に牛肉を戻すことで、味をしっかり纏わせつつ、究極の柔らかさに仕上がります。

5．どんぶりにご飯を盛り、4をのせます。お好みで紅ショウガを添えて、アツアツのうちにお召し上がりください！