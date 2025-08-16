¡Ö³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾Ìç¤¬26ºÐÆüËÜ¿ÍDF¤ÎÊä¶¯¤ò²èºö¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤ÏÀè·î¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ç³èÌö¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯¡¢ÀèÆü¤Ï¥ß¥é¥ó¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¶¯¹ë¤Î¥é¥Ä¥£¥ª¤â³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCalcio Line¡Ù¤Ï£¸·î15Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥í¥Æ¥£¡¼¥È²ñÄ¹Î¨¤¤¤ë¥Ó¥¢¥ó¥³¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ¥£¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥é¥Ä¥£¥ª¤Î°ÜÀÒ¾õ¶·¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê»þ´ü¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤ËÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥È¥ß¥ä¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î´üÂÔ³°¤ì¤Î·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ºßÉé½ýÃæ¤Î¸µ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê¸ºÊð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤ÎDF¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢É¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß£±»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ç¤Ï1800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¥é¥Ä¥£¥ª¤È¥í¥Æ¥£¡¼¥È²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Éüµ¢¤ò¸«±Û¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
