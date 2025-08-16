【二階堂 運人】「置き配」は「手渡し」より楽はウソ！現役ドライバーに聞いた「隠れ再配達」の過酷な実態

旅行中に置き配完了の通知がスマホに流れて来た。アプリに映る写真を見て、不安が込み上げてくる。

「ここに荷物を置きっぱなしにされたら留守ということがわかってしまう」

これでは楽しいはずの旅行がモヤモヤした旅行になってしまうだろうーー。

いつもは便利だと思っていた置き配が、鬱陶しいと思う時がある。もちろん、置き配したドライバーには非はない。置き配の指定があり、その家が旅行中で留守など知る由もないのだから。

再配達率の削減を旗印に、「置き配」が宅配の新しい常識になろうとしている。コロナ禍の非対面での受取りを期に、物流業界はかつてない効率化のチャンスを手にしたように見える。しかし、その裏で静かに膨らむリスク。そしてドライバーたちの過重労働といった見えないコストは、本当に解決されていくのだろうか。現場ドライバーのリアルな声や、置き配を巡る社会的矛盾、そして周辺業界に広がるビジネスの可能性を掘り下げながら、物流の未来に必要な再設計とは何かを問い直す。

置き配は本当に「解決策」か？

置き配が広がれば、配達効率は格段に上がる。受領サインも不要、1軒1軒の滞在時間が短縮され、1日の配達件数は増加し、ドライバーの収入増にも直結する。荷物を受取る側も荷物を待っているストレスや宅配業者を装った犯罪などの不安も解消される。表面的には、ドライバー側にとっても荷物を受け取る側にとっても理想的なウィンウィンに見える。

だが、実態はそう単純ではないのだ。

「手渡しより楽？ そう思われがちだけど、実際は違うんです」

そう笑いながら語るのは、個人事業主軽貨物ドライバーの佐藤さん(仮名)である。玄関前に荷物を置き、スマホで撮影し、アプリに報告する。確かにインターホンを鳴らす手間も受領サインの手間も省けたが、荷物を置くだけではない作業がそこにはある。

雨が降りそうであれば防水対応に追われ、置き配と言われても置くスペースがなければ頭を悩ませる。また、置き配された荷物の盗難や誤配の不安は常につきまとう。そして、引き上げることなくいつまでも玄関に置かれている荷物。これら一つひとつが、ドライバーにとっては判断を要するグレーゾーンとなるのだ。

高齢者世帯では、置き配に不安や不満を感じる声も少なくない。実際、オートロック付きマンションでは、在宅確認をしてロックを解除してもらわなければ、置き配そのものができないという物理的制約もある。また、表札のないアパートの一室や高齢者など身体的な事情がある人の家、様々な理由で置き配せずに持ち戻ることもあるのだ。置き配が出来なかった荷物は持ち戻り、再配達の荷物となる。

再配達の数値と現場感のズレとは

国土交通省は、ラストマイル配送の効率化とドライバーの負担軽減に向け、再配達の削減を図るため、宅配ボックスや置き配をはじめ多様な方法による受取を推進している。これらの成果を継続的に把握すること等を目的として、宅配便の再配達率のサンプル調査を年2回（4月・10月）実施している。最新の令和7年4月の宅配便再配達率は約8.4％。比較年度である令和4年10月（約10.6％）と比べて約2.2ポイント減となった。

数値では再配達率は減っているように見えるが、データが示すのはあくまで表層の現象に過ぎない。再配達率が下がったという数値の陰には、「隠れ再配達」と呼ばれる、記録に残らないドライバーの努力が潜んでいる。

「隠れ再配達」という現実

朝7時、まだ街が静まり返る時間に、1台の軽バンが住宅街に滑り込む。ハンドルを握るのは、個人事業主として働く宅配ドライバー・南さん（仮名）。聞くと前日の置き配指定の荷物だという。雨が降りそうだったが防水対応のためのビニールが不足しており、クレームに繋がることを恐れて持ち戻ったそうだ。

無論、受取人からの再配達依頼ではなく、ドライバー自身が在宅の時間を狙って届けにあがったものだ。昨日、置き配できなかった理由と謝罪の言葉とともに。

不在票を書く手間も時間も惜しみ、不在票を残すことなく、在宅時間を見計らい再び同じ家を訪れる。そんな非公式な配達行動が日常的に行われているのだ。配れば配るほど報酬が上がる成果報酬型のドライバーたちにとって、「今日は不在だったからまた明日」は命取りになりかねない。荷物は溜まれば溜まるほど、翌日の自分の首を締めるからだ。誰の目にも触れず、記録にも残らない「隠れ再配達」を繰り返す日々に、彼は疲弊していた。

宅配便システム、これから起きるであろう置き配の矛盾の穴埋めは、現場のドライバーに全て降りかかってくる。置き配が標準化として定着するためには、現場目線でひとつずつ紐解いていく必要があるだろう。

＊ ＊ ＊

後編記事〈「置き配」トラブル急増中！盗難・破損を防ぐ8つの完全対策…「置き配ビジネス」も続々誕生〉では置き配による盗難・破損リスクを回避する方法や、置き配によりアップデートされる可能性がある周辺ビジネスについて解説する。

