170cm¡ÈÄ¶ÀäÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¡É26ºÐ¡¦REIKA¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦REIKA¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¡ÈÄ¶ÀäÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¡É26ºÐ¡¦REIKA¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¿åÃå»Ñ¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëREIKA¡£º£Ç¯¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²°¾å¤Ç1¿Í¤º¤Ã¤ÈÂÔµ¡¤·¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¡¡²¿ËçÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡×¤È¡¢²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖREIKA¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@reika0901¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¡ÈÄ¶ÀäÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¡É26ºÐ¡¦REIKA¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¿åÃå»Ñ¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëREIKA¡£º£Ç¯¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²°¾å¤Ç1¿Í¤º¤Ã¤ÈÂÔµ¡¤·¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¡¡²¿ËçÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡×¤È¡¢²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖREIKA¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@reika0901¡Ë