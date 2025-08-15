「ワイドパンツ苦手」な40・50代へ！【グローバルワーク】キレイめに穿ける♡「優秀パンツ」

トレンドのワイドパンツ。こなれ感やサマ見えが狙える一方で、「だらしなく見えそう」「野暮ったく見えるかも……」と苦手意識を持っている人も。そんな人におすすめのアイテムを調査したところ、【グローバルワーク】で気になるワイドパンツが。今回ご紹介するのは、センタープレスとタックが効いたきれいめ設計で、ワイドでもすっきりとした印象に。オンオフ使える見た目で、大人のワードローブにすっと馴染んでくれる予感です。

ドルマンスリーブをINして上品カジュアルに

【グローバルワーク】「ウツクシルエットDRYワイドパンツ」\5,990（税込）

今回注目したのは「はくだけで美脚完成」と公式サイトで紹介されているこちらのワイドパンツ。センタープレスが縦ラインを強調しながら、ウエストのタックが太ももまわりを自然にカバー。レーヨン混素材で、ほどよいドレープ感も楽しめそうです。きれいめの見た目ながら、イージードライや接触冷感の機能も備わった実力派アイテム。カラーは無地5色とピンストライプ柄1色の全6色。

ふんわりチュニックに白パンツで清涼感をプラス

スラリとした印象のワイドパンツは、実はチュニックなど長め丈トップスとの相性もばっちり。清涼感のある白パンツを選べば、落ち着いたカラーのトップスを合わせても洗練された夏コーデに仕上がりそう。足元はフラットなパンプスで抜け感を加えて、大人のカジュアルスタイルに。

