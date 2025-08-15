メンズスキンケア大学が、2018年に男性ビジネスマンを対象に実施した調査によると、日本人男性のスキンケア実施率は約5割だったそうです。そんななか、小説家の高殿円さんは、アラフィフの夫が息子の影響で突然スキンケアに目覚めたという体験をし、「おじさんの多くはなぜ『肌を気にすることが恥ずかしい』のか？」という疑問を抱きます。今回は、そんな高殿さんの著書『父と息子のスキンケア』から一部を抜粋し、ご紹介します。

印象は「きれい」だった

実のところ天下の資生堂さんがこんな底辺作家の話を聞いてくれるとは思わなかったのでびっくりした。

お話を聞いたのは、清沢拓也さん。ＳＨＩＳＥＩＤＯ グローバルブランドユニットメンズプロジェクト プロジェクトリーダー。そして彼が率いるチームのみなさんである。

グローバルプレステージブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」のメンズシリーズ「SHISEIDO MEN」は２００３年発売。資生堂は１００年の男性肌研究のデータがある企業なのでリサーチ先にぴったり。

現れた清沢さんをはじめSHISEIDO MEN チームの印象は、「きれい」だった。

私（きれいなおじだ）

担当編集（きれいなおじですね……）

私（広報のおにい…、いやおじさんもきれいだ）

顔が与えるリッチ感

私とほぼ同年齢、つまり中年なのにこの圧倒的清潔感。ここで驚いたのは、“整える”が与える好印象には顔の造作や身長などまったく関係がないんだ、ということだった。むりやり言葉を当てはめると清涼感なんだけど、ここが大事、プラスされる「リッチ感」。なんでかリッチなのよ。リッチなのよ、雰囲気が。

顔が与えるリッチ感というのは、たぶん半分はうるおいだ。潤っているのだ。女が見ればわかる。画面越しでも瞬時に理解する。おじさんたちの皮膚の水分量が圧倒的に多い！

そしてもう半分のリッチ感の正体とは安心感だろう。歳をとると顔の造作とか若さによる肌のはりとかとは違う、この圧倒的積み上げでしか醸し出せない清涼感というのは、一種の安心、信頼なのだ。そんなのビジネスで一番大事なやつじゃん。

いやこれが資生堂のメンズスキンケア族……、と感動してしまった。

洗顔フォーム５割、化粧水２割の衝撃

「このきれいおじを量産できれば、日本はもっと平和になるのでは？」

私は作家としてＳＮＳで主に告知活動をしているが、最近おじさんが揶揄の対象になり、追い詰められた一部の中年が女性の地位向上運動家をツイフェミなどと呼び、それに女性たちが応戦する仁義なき泥仕合が繰り広げられているの見て、なんでこんなことにと悲しくなっていたので、きれいおじ量産計画によってこれがちょっとはなくなるのでは、と期待してしまう。



だって膨大な歴史とデータを有している資生堂が本気になれば、日本の男性すべてが当たり前のようにスキンケアをする未来も遠くはないように思えるのだが、

清沢「実は、現在日本の男性の化粧水使用率は２割だといわれています」

バランスボールに座り損ねたみたいに床に崩れそうになった。

私「たった２割!? この令和の世になっても２割？」

いやいやでも、いまの20代なんてメイク男子も普通だというし、面接にメイクをしてくる大学生も珍しくないと聞く。つまり、全人口の２割をしめる化粧水男子のほとんどは若者なのでは？

清沢「そうなのです。若者です」

やっぱそうなんかい！

清沢「そして、洗顔フォーム使用率に関しては、全体数の半分というリサーチ結果が出ています」

半分!? じゃあ、５割は朝起きて洗顔してないってこと？ もしくは水だけってこと??

い、いや、たしかに環境がそれを許せばそういう結果になるのかもしれない。たとえば、多くの日本人にとってお風呂に入らないというのは理解しがたいが、海外では国によっては風呂に入る代わりにプールに行くのが当たり前とも聞く。体洗ってないのにプールに行くんかい、というのはあくまで日本人の感性なのだ。家庭内の環境が洗顔をしない雰囲気ならずっとそのまま行ってしまうというのはわからなくはない。

日本は男性のスキンケア後進国

清沢「日本は男性のスキンケア後進国なんです。世界的にみてもすごく遅れている」

私「それはどうしてでしょうか。日本だけですか？」

清沢「アジア全体にもいえるのですが、第一に気候的な問題が大きいですね。ヨーロッパなどは乾燥がすごくひどいのでやらなければ皮膚が裂けてきてしまう。それでケアが浸透している。ちょっと使うものもアジアとは違うんですけど、クリーム系が多くて」

化粧水を好むのはアジア系で、ヨーロッパ圏では乳液やクリームがスキンケアのメインなのだという。おお、乾燥恐るべし。

清沢「アジアの人はやっぱりベタつくのが嫌いな方が多いので、どちらかというと化粧水みたいな水ものがすごく使われている。総じてヨーロッパのスキンケアの浸透率を考えても、まだまだ日本は５割ぐらいまで伸びるかなと考えています」

