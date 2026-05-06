年を重ねるにつれて、新しいことにチャレンジする機会が減ったという人は多いのではないだろうか。自分の経験値をもとに「うまくできる仕事」は増えているし、それで十分やっていける……。そう思うのは自然なことだ。しかし、独立研究者で著作家の山口周氏は、書籍『人生の経営戦略』で「私たちは『自分たちの強みが発揮できる場所』だけに居続けることを戒める必要がある」と語る。それはなぜか。本書の内容をもとに解説する。（