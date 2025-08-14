【FC東京】9/28に『Teddy Bear Day』を実施。来場者先着１万5000名に『抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム』を配布
FC東京は、2025年９月28日に味の素スタジアムで開催されるJ１リーグ第32節の横浜F・マリノス戦で、オフィシャルパートナー・三菱商事株式会社の協賛による『Teddy Bear Day』を実施予定だ。
今年のテディベアは『ミントブルー』カラーを採用。試合当日は、来場者先着１万5000名に『抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム』が配布される。配布はSOCIO開門から前半終了までの時間帯で各入場ゲートにて行なわれるが、ビジター側は対象外なので注意したい。
抽選当選の発表はハーフタイム時。大型映像機で表示、アナウンスされ、当選者には豪華賞品が用意されている。当選賞品の内訳は次のとおりだ。
特別賞：FC東京特製BIGベア（10名）
三菱商事賞：FC東京特製ベア（400名）
青赤賞：FC東京特製Tシャツ（1200名）
また、イベントの一環として、歴代の特別賞「BIGベア」と一緒に記念撮影ができるフォトスポットも設置。この撮影会はSOCIO開門からキックオフまでの時間帯に、メイン２ゲート付近（場内）で実施される。
青赤のチームカラーに彩られたスタジアムに、今年はミントブルーのテディベアが華を添える。家族連れでも楽しめるイベントとなっており、サッカー観戦と合わせて特別な一日を過ごせるだろう。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
