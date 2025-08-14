8月12日、6人組アイドルグループSixTONESの京本大我が自身のXを更新。その驚きの内容が物議を醸している。

【写真】可愛すぎ…“同じアイドルグループ”だった京本大我と佐久間大介の母親

父は俳優の京本政樹

京本は、《昨夜、自分のき〇たまを自分の踵で蹴ってしまってしばらく悶絶状態でした》《こんなアイドルですが応援よろしくお願いします》と、プライベートでの“悲劇”をユーモアたっぷりに投稿した。

しかし、この投稿が一部ユーザーには“センシティブ表示”になったのだ。

「“センシティブ表示”とは、不快感を与える可能性のあるコンテンツに対して表示される警告で、Xのフィルター機能のひとつです。京本さんの後輩であるTravis Japanの宮近海斗さんがその表示に気づいてポスト。『なんだ！！？？ 壊れた！？』と内容が見れないことに驚き、一時騒然となりました。X上で過激な発言としてフィルターがかかってしまったようですね」（芸能プロ関係者、以下同）

後輩も驚くほど、赤裸々すぎる投稿をアップした京本。トップアイドルらしからぬ仰天な内容にはファンからも驚きを通り越し、心配の声まで集まっていた。

《こら。アイドルがきん〇まとか言うんじゃない！》

《何だこのアイドルらしからぬポストは》

《これ大丈夫なの？wwwねえ怒られない？？wwww》

Xでは1万5千以上のリポストや10万近くのいいねが集まり、たちまち話題になった。

俳優の京本政樹を父に持つ京本。二世アイドルとして芸能活動を始め、その実力は申し分ないと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「京本さんは2006年に事務所に入所し、2020年1月にSixTONESとしてCDデビューしました。デビュー前からさまざまな舞台やドラマで活動していて、歌唱力とダンススキルは高レベル。歌手やギタリストとしても活動している父親の血を受け継いでいるようにも感じます」

2025年4月にはソロアルバム『PROT.30』をリリースし、それを引っ提げて5月から6月にソロライブツアーを開催。そんな真っすぐ歩み続ける仕事とは裏腹に、彼のキャラクターはかなり型破りだという。

「ファンの間では京本さんの“天然ぶり”は有名です。2021年2月に『踊る！さんま御殿！！』に出演した際にも、お題とまったく関係ないトークを展開。司会の明石家さんまさんもタジタジになるほど、京本ワールドが炸裂していました。その物怖じしない姿勢は大物俳優を父親に持っているからかもしれません。SNS上でもその独自ワールドが全開。ある意味“彼らしさ”が出ていてファンも釘付けなのです」

型破りなアイドルから目が離せない。