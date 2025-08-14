8月13日、静岡・伊東市の田久保眞紀市長（55）の“学歴詐称疑惑”をめぐる騒動が、新たな展開を迎えた。これまで一貫して出頭を拒んできた田久保氏が、ついに市議会の特別委員会（百条委員会）に証人として姿を現したのだ。

「田久保氏は市の広報誌に『東洋大学法学部卒業』と経歴を記載していましたが、これが“虚偽”だとする告発文が今年6月に市議会に届けられ、田久保氏が後に大学に確認を行った結果、『除籍』されていたことが判明。いっぽう、本人は“卒業証書”を所有していると主張していますが、公職選挙法違反で刑事告訴されているという理由で、その現物を未だに公にしていません。問題を調査する百条委員会は、同委員会への出頭と“卒業証書”の提出を田久保氏に対して2度にわたって要求。今回の出頭を拒否された場合、市議会は田久保氏を刑事告発する方針を固めていました」（社会部記者）

ただ、今回の証人尋問で新たに明らかになった事実はほぼなく、田久保氏は従来の見解を繰り返すにとどめた。卒業の認識については「（6月28日に東洋大に確認して初めて）卒業ではなく除籍だと知った」と述べ、“卒業証書”の提出も、「（提出すれば）刑事訴追につながる恐れがある」と記した「回答書」を同委員会にすでに渡しているとし、改めて拒否。それでも、田久保氏は尋問後の囲み取材で、こう胸を張った。

「百条委員会でのお答えは、非常に重いものと受け止めています。万が一、事実と違うようなお答えをした場合、委員長からも説明があった通り、罰則もございます。そういった中で、質問をいただいたことに対して、きちんと自分のなかで事実関係で責任を持って、お答えできることをお答えしたと考えております」

自信があったのか、囲み取材では厳しい質問に対しても、初めは笑顔を崩さずに対応していた田久保氏。ただ取材が後半に及ぶと、その対応に変化があらわれ始める。それは田久保氏に対し、以下のような質問が飛んだときのこと。

「先ほど百条委でも、（卒業証書を）出さない意思は弁護士のものなのか、市長自身の意思なのか質問がありましたが、それを答えない理由は特にないと思いますが、答えていただけませんか？」

田久保氏はこの質問のあいだ、「はい、はい、はい、はい、はい」と相手の発言に被せるようにして無機質な相槌を連呼し、「答えないのではなく、私の方としましては、弁護士に必要なことは相談しておりますし、表に出てきているのは1名ですけれども、他の弁護士さんも含めて、助言はいただいております。それを加味しまして、どのように扱うかは、諮って決めております。以上でございます」と回答。

続けて、地元メディアの記者から、「卒業証書に関して、いつまでの金庫の中に眠ったままになるのではないかと、疑念を抱いている方もいらっしゃる。今後、卒業証書が公開される可能性はありますか？」との質問が。田久保氏は、記者が話すあいだ、体を斜めに傾けながら相手の顔をじっと見つめ、こう答えた。

「それは警察の方の方針で、私にはわかりかねますので、ここで申し上げるのは差し控えます。進展によってどのようになるのかというのは、今のところ、必ず出さないといけないという回答でもございませんし、いつ出せるといった回答もできない。それが現状でございます。よろしいでしょうか？」

同じ記者から、「警察の話をされましたが、ご自身の判断で公表されるのが可能なものが、金庫に入っている卒業証書です。ご自身の考えはいかがですか？」と追及されると、田久保氏は重複する質問に耐えかねたのか、体を揺らし、またしても「はい、はい、はい」と連呼。そして、大仰に頭を縦に振り、こう従来の見解を述べた。

「何度も重ね重ねで本当に申し訳ないんですが、刑事告訴されておりますので、重要な書類、証拠となるものの扱いについては、弁護団も含めまして何度も協議をしております。その上で決定しまして、なぜ提出しないのかについても申し訳ないんですが、何回も書面の方で委員会の方にお示ししています」

この発言の直後、田久保氏は「失礼いたします」と囲み取材を切り上げ、その場を後にしたが、記者からは「まだ終わってないです、ご質問ある方いらっしゃると思います」という呼びかけも起こっていた。会見の様子は各局のYouTubeでも生配信され、一部の視聴者からは田久保氏の対応を疑問視する声が上がった。

《顔つきが変わりましたね。イライラしてる人の顔だ》

《イラついてるよね？？反省が見えない》

《逆ギレしてる？！》

《めっちゃ逆ギレしてんじゃん》

《毎回言うハイッハイッや以上でございます。ペコリがイラついて仕方ない》