¡¡½÷Í¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê74¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÇ¼ÎÎ¥ºî¶È¤ÇÂÎ½Å¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÅí°æ¡£6·î¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥Ãæ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÅìµþ¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¡¡8¥È¥ó°Ê¾å¤Î²æ¤¬°¦¤·¤¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¡¢400¸Ä¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë°ÜÆ°¡×¤È¡¢Åìµþ¤Î¼«Âð¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²á¹ó¤ÊÆùÂÎÏ«Æ¯¤ÇÂÎ½Å4kg¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Ë¶ÚÆù¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ª´é¤â¹½¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤Î¤³¤Î¶â·Ñ¤®·¯¤¬·ë¹½¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç·ù¤ÊÈý´Öâ²¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª»È¤¤»Ï¤á¤Æ20ÆüÌÜ¤³¤ì¤Ï¤ª´«¤á¤·¤È¤¯YOO¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´é¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öskll¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö4¥¥í¤â!!¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖSK¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅí°æ¤µ¤ó¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎSK-¶¡×¡Ö¥Ð¥ê¹â¤¤¤À¤±¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÌ¼¡¸µ¤ÇÁ¢Ë¾¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£