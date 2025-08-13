ファイナー氏：Kビューティの魅力のひとつは、米国ブランドや伝統的な老舗ブランドに比べ、一般的に価格が低いことだ。たとえば、エスティローダー（Estée Lauder）のモイスチャライザーと、アモーレパシフィック（Amorepacific）傘下ブランドのモイスチャライザーを比べると、明らかに価格差がある。ただし、高級ブランドとして知られる雪花秀（Sulwhasoo）などは除く。エストラ（Aestura）というブランドを例に挙げると、これは最安値のKビューティブランドではなく、キッチュさや若年層向けの訴求で勝負しているわけでもない。韓国では皮膚科クリニックでも扱われるダーマコスメティックブランドだ。そのバリアモイスチャライザークリーム（Atobarrier 365 Cream Moisturizer with Ceramides & Niacinamide for Skin Moisture Barrier Repair）は、2.7オンスで32ドル（約4700円）である。一方、セフォラで「バリアクリーム」を検索すると、スキンフィックス（Skinfix）は1.7オンスで54ドル（約7900円）と、明らかな価格差がある。［原文：An insider’s guide to K-beauty’s US renaissance, plus industry news］Sara Spruch-Feiner（翻訳、編集：藏西隆介）