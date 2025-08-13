「何もしていない」名門の20発CFに辛辣批判！ 新加入の日本人FW起用を望む声が殺到！「彼が先発すべき」「イダより優れていると10分で分かった」
日本人カルテットが所属するスコットランド王者のセルティックは、開幕２連勝を飾った。
だが、批判を浴びている選手がいる。２試合ともネットを揺らせなかったCFのアダム・イダだ。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によれば、２−０で勝利した第２節のアバディーン戦では、67分にイダに代わって投入され、デビューを飾った山田新が好印象を与えたため、アイルランドFWにとっては厳しい声が挙がったようだ。
「（山田は）イダより良い」
「イダよりもずっと多くをやった」
「短い出場時間でイダより良かった。彼が先発すべきだと思う」
「イダより彼をスタメンにしよう。イダは何もしていないし、失うものはないからね」
「イダよりもうまくボールを保ち、裏に抜ける動きが優れていることは、10分で分かった」
「もっと出場時間があれば、大きな向上につながる。そうしたら『イダって誰？』になるかもしれない」
一方で、擁護する識者もいる。『THE CELTIC WAY』によれば、かつてサンフレッチェ広島でもプレーしたドナルド・グッドマン氏は、こう主張している。
「２試合しかプレーをしていない選手を批判するのは厳しいと思う。あるいは昨シーズンのパフォーマンスが原因かもしれないが、彼は53試合で20ゴールを決めた」
このままイダを起用し続けるのか、山田を抜擢するのか、昨シーズンの後半戦のように前田大然をCFで使うのか。ブレンダン・ロジャーズ監督の選択に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
