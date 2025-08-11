＜女性の仲間外れ＞ランチ会でゲームの話題を出したら会話に入れないママがいた。今どき知らないの？
みなさんはママ友とのランチ会で、どのようなことを話しますか？ 子どもの話？ 旦那さんのこと？ いろいろな話題で盛り上がると、また子育てをがんばろうと思えますよね。でも今回の投稿者さんは、ランチ会で1人だけ話題が合わないママ友がいたようで……。
『ママ友3人でランチをした。私と1人のママ友はゲームやるけれど、もう1人のママ友はゲームをやらない。だから話に入ってこられなかったみたい。ゲームのこと知らない人っているの？』
ゲームに無縁なママたちの存在
『ゲームという娯楽があることは知っているが、全く興味がない』
『ゲームを知っているかどうかとやるかやらないかは別でしょ？ 私は子どものするゲームは知っていても自分ではほぼしない』
『ゲームが好きだったけれど、子どもが産まれてからはゲームする時間がないや。ゲームしていた頃が懐かしいし恋しい』
『ゲームの話ばかりになるのなら、次は誘わないでほしいって思っちゃう』
現代ではゲームが広く普及していますが、それでも「やらない」という人の存在は決して珍しくありません。子どもがやるから知識はあるけれど、自分自身はゲームをしないというママも少なくありませんでした。また「自分の知っている世界がすべてだと思っている人は、少し視野が狭くない？」というように、ゲームを中心とした会話に対して疑問を呈する意見もありました。
ゲームを嗜むママの多様なスタンス
『病院の待ち時間にナンプレをする程度』
『子どもと一緒に某カートをやるけれど、下手すぎてもうやらせてもらえない』
『ゲームはする。でもママ友とのランチでゲームの話しだけってことはないな』
一方で、ゲームを趣味として楽しんでいるママたちもいました。日常のなかでゲームを軽く嗜むというスタンスのママもいるようです。「ゲーム好き」といっても関わり方は千差万別です。でも「ゲームの話題しかしない」というわけではないようで「ゲームは好きだけれど、ママ友で話が合う人は少ない」と感じている人もいて、ゲームが共通の話題になること自体が珍しいのかもしれません。
ママ友とのランチでゲームの話ばかりなのはアリか？
ここで改めて考えたいのが「ママ友とのランチでゲームの話ばかりをするのはどうなのか？」という疑問です。
『3人のうち1人でも話題についていけないなら、話すのはやめたほうがいい』
『共通の話題を選ぶのがマナーでしょ』
『今はいろんなゲームが出ているから、ゲーム好き同士でも話が合うとは限らない』
この疑問に対する意見の多くは「TPOをわきまえるべき」というものでした。ママ友の集まりでは“皆が楽しめる”ことが最も大切だという前提が、広く共有されているようです。また「ゲーム好きということは隠している」「公言するのは恥ずかしい」と感じているママもいて、話題選びには配慮が求められます。
ゲームだけに限らない。無意識の「仲間外れ」に注意を
今回の投稿から浮かび上がってきたのは「話題の選び方によっては、相手を排除する形になってしまう」という危険性です。「ゲームをしない人なんてあり得ない」という考えは「ゲームをしない人とは話ができない」と言っているようなものかもしれません。人それぞれに趣味や興味の違いがあるのは自然なことです。だからこそ特定の話題に偏りすぎることなく、相手への配慮を忘れない姿勢が求められます。
ゲームはすばらしい娯楽であり、リフレッシュにもなる楽しい時間です。でもママ友との関係では、自分の興味関心ばかりを押しつけるのではなく、相手とのバランスを意識することが大切です。「これは興味がない人には退屈かもしれないな」と1歩引いて考える姿勢や「皆で楽しめる話題って何だろう？」と探る努力してみてはいかがでしょうか。話題はその場を楽しむための手段にすぎません。会話を通して“誰かを置き去りにしない”という配慮こそが、ママ友付き合いの基本なのでしょう。