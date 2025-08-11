2025年も夏休み真っただ中、夏休みといえば旅行！ ということで、北海道・新千歳空港を利用する時にぜひ訪れてほしい飲食店やおすすめのお土産をご紹介します。ラーメン、寿司、スープカレーにソフトクリーム…北海道に行ったら絶対に食べたいグルメが大集結！ 空港限定土産も必見です。

新千歳空港のグルメ6選

空港が旅の目的地……新千歳空港なら、それもアリだと断言します。なぜなら、羽田や成田に比べるとそれほど広くないターミナルに、寿司にスイーツ、ラーメンなど、“おいしい”がぎゅっと凝縮！ 北海道グルメの実力に舌を巻くばかりなのです。しかも、お土産物には新千歳空港でしか買えない激レア品までわんさかあって、お宝探しをしている気分。さらに天然温泉にシアターと、一日かけても味わい尽くせない魅力がたっぷり。なまら楽しい空港へいざ出発！

『さっぽろ魚一（うおいち）』

北海道といえばまずは海鮮！ 2024年6月に新千歳空港にオープンした『さっぽろ魚一（うおいち）』は、道内の新鮮で上質な魚介を揃えている。大きくて分厚いネタはもちろん、それを引き立てるシャリも、醤油もこだわりが詰まっている。店内だけでなく、空港内や機内で楽しめる握りや巻物、海鮮丼も盛りだくさん！ 北海道の旬の海鮮を心ゆくまで楽しめる。

『さっぽろ魚一（うおいち）』（手前）北海道握り8貫 3800円 （奥の皿：左）活あわび 1200円、（奥の皿：右）活ほっき貝 700円

新千歳空港内には札幌名物のスープカレーが食べられるお店が多くある。そのなかでも編集部のイチ押しは、『スープカレーlavi（ラビ）』。オリジナルに加えて、エビやココナッツ風味と3種類のスープ、辛さは0〜50番から選ぶことができ、自分好みの一品をいただける。数人で来たなら、食べ比べもおすすめ。北海道のおいしい野菜がゴロゴロ入っており満足感たっぷりなのも魅力だ。

『スープカレーlavi（ラビ）』チキンto野菜カレー 〜焙煎エビスープ仕立て〜 1880円

レストランでの食事ももちろん良いけれど、空港内での買い食いもおすすめ！ 十勝和牛を使ったコロッケや、道内屈指のチョコレートメーカーの板チョコパン、老舗専門店の握りたておにぎりなど、北海道の魅力たっぷりの軽食が数多く揃う。

『ロイズチョコレートワールド』グテ 357円

北海道の“おいしい”がぎゅっと詰まった新千歳空港で、旅がもっと充実したものになること間違いなし！

リンク先の記事では、店舗の情報や魅力を詳しくご紹介！ この夏、新千歳空港を訪れる方はぜひご覧ください。

新千歳空港の2大グルメ、ラーメンとソフトクリームの店8軒

ほかの空港よりも充実している、新千歳空港グルメの象徴的存在といえるのが「ラーメン」と「ソフトクリーム」。調査・取材での滞在中、事あるごとにこの2ジャンルを食べた結果、オススメできるものをご紹介。これらを選べば、満足できること間違いなし！

「北海道ラーメン道場」

国際線ターミナルビル3階にある「北海道ラーメン道場」は、北海道の人気ラーメン店10軒が大集結！ 定番の味から風変りなものまで、多彩な味が勢ぞろいのラーメン道場は、ラーメン好きにはたまりません。その中でも厳選した3軒をご紹介。

札幌王道味噌ラーメンが食べられる『札幌味噌拉麺専門店けやき』、濃厚バターコーンラーメンの『札幌ラーメン雪あかり』、塩味なのに重厚でパンチ力のある『札幌飛燕』とどれも魅力的。

そしてソフトクリームは6店舗が登場。北海道のソフトクリームといえば、濃厚な牛乳ソフト。しかし新千歳空港のソフトクロームは王道ミルクだけではありません！ 見た目も可愛い苺とミルクのミックスソフトや、北海道の人気菓子「あんぽてと」をソフトクリーム化したもの、十勝の芋「インカのめざめ」を使ったバターソフトと、全部食べたくなるような豊富なラインアップ。

『十勝VALLEYs』インカのめざめバターソフト 480円

多種多様なラーメンとソフトクリーム、新千歳空港を訪れた際はぜひ食べ比べしてみてください。

リンク先の記事では、店舗の情報や魅力を詳しくご紹介。この夏、新千歳空港を訪れる方はぜひご覧ください。

新千歳空港のベスト土産7選

新千歳空港で見逃せないのが、お土産の充実っぷり。北海道らしい素材を使った商品をはじめ、とにかくおいしそう！ですが、今回は新千歳空港限定中心にラインナップ。調査では1時間以上並んで買ったレアものも。それでも買う価値ありの商品たちです！

『キャラメルキッチン』キャラメルビスケットバター（8個入）1296円

毎年、寒い時期のみ販売する「スノーサンド」は生チョコレートをサクサクのラングドシャで挟んだもの。上品な口溶けにうっとりする。

そして、北海道産の牛乳を100％使用したキャラメルのスイーツも見逃せない。ざくざくの生地と合わせた「キャラメルビスケット」は、ほろ苦さとバターの風味が広がる贅沢な味わいと食感を楽しめる。

『SNOWS』スノーサンド 白と黒（8個入）1539円

北海道土産のなかでも注目を集めるのが、毎日13時から20箱限定で販売する『ルタオ』の「サンフォニーフロマージュ」。道産小麦使用のパイ生地に2種類のフロマージュクリームがたっぷり詰まっている。北海道土産の大定番であるこの店のなかでも、すぐに売り切れてしまう新千歳空港限定の特別なスイーツだ。

『小樽洋菓子舗ルタオ』サンフォニーフロマージュ（3個入）1650円

他にも、リンク先の生地では空港限定のお土産を多数ご紹介。旅の最後に、北海道の“おいしさ”をお持ち帰りしてみては。

