¡¡Àï¸åÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÉ÷±À»ù¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·àºî²È¤Ç±é½Ð²È¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢À¸Á°¤ËÈà¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ì¾ºîÉñÂæ¤¬½é¤á¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÀ¸È©¡É¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡Ä¡¡ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ç¡Ö½÷²ÅÄÁí»Ê¡×¤ò±é¤¸¤ë¸µAKB¡¦Â¼»³ºÌ´õ
¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤ÎºîÉÊ¤òÌ¤Íè¤ËÆÏ¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë
¡¡8·î8Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¿·½É¤Îµª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡¢¡Ö¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤Àï¸å80Ç¯¤ËÌä¤¦³×Ì¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¡¦ËëËö½ã¾ðÅÁ¡Ù¡×¤Ç¡¢¼ç±é¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¼»³ºÌ´õ¡Ê¤æ¤¤¤ê¡¦28¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡±é·àµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉñÂæ¤ÏËëËö¤ÎµþÅÔ¡£·õ½Ñ¼«Ëý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¿·ÀñÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¸¯¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿²ÅÄÁí»Ê¤¬¡¢¼Â¤Ï½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¥Ñ¥ë¥³·à¾ì¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢·«¤êÊÖ¤·ºÆ±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤«¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤«¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤À¤Ã¤¿±é½Ð²È¤Î²¬Â¼½Ó°ì¡Ê63¡Ë¤À¡£ËÜ¿Í¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤«ºîÉÊ¤Ï¡¢ºòº£¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÉ½¸½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤òÌ¤Íè¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¼êË¡¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ç¤·¤¿¡£¡È²»³Ú¤ÎÎÏ¡É¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ä¤«¤ÎÅ¯³Ø¤äÊ¸ÂÎ¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤À¤«¤é½Ð¤»¤ë²ÅÄÁí»Ê¤Î¿§¤ò¡×
¡¡¼ç±é¤ÎÂ¼»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤¬¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½é»Å»ö¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢14Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿AKB48¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î1358²ó¤È¤¤¤¦½Ð±é²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¡£¤½¤ÎÂ¼»³¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤ÎÂ´¶È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¿¤«¤ò»Ï¤á¤¿Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡£AKB¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤é¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¡É¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¡É¤È¤Î°Õ¼±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬»ä¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²áµî¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÆ£Ã«ÈþÏÂ»Ò¡Ê62¡Ë¡¢¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê38¡Ë¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê35¡Ë¤é¤¬¡¢Ê¿À®3Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏËÒÀ¥Î¤Êæ¡Ê53¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö²ÅÄÁí»Ê¤ÎÌòÊÁ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢±é¤¸¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤Î¿§¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤À¤«¤é½Ð¤»¤ë²ÅÄÁí»Ê¤Î¿§¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ
¡¡Å·ºÍ·õ»Î¤ÎÌò²ó¤ê¤À¤±¤Ë¡¢·àÃæ¤ÏÅá¤ò¼ê¤Ë·ã¤·¤¯Î©¤Á²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö»¦¿Ø¤¬½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ä½êºî¤òÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Áí»Ê¤È¤·¤ÆÅá¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡£»¦¿Ø¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢ÈþËÆ¤ÎÁí»Ê¤Ë¸À¤¤´ó¤ëºäËÜÎ¶ÇÏ¤ä¿·ÀñÁÈ¶ÉÄ¹¤Î¶áÆ£Í¦¤Ê¤É¡£Â¼»³°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃËÀ¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï·Î¸Å¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï·Î¸Å¤ÎºÝ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñÏÃ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£ÉñÂæ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Àè¤Î²¬Â¼¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¼»³¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡ÖÄÌ»»1300²ó°Ê¾å¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑµÒ¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢±éµ»¤Ï°ìµéÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ä¤«¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤«¤µ¤ó¤Î»àµî¤«¤é15Ç¯¡£Ì¾ºîÉñÂæ¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¤«¡£
