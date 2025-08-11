ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÃØ³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤ÎÅê¼ê
Âè£¶²ó Ã£¹§ÂÀ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¸åÊÔ
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÃ£¤ÏÉ½¾ðË¤«¤ËÂç¿Í¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ì¡¢Ê¹¤±¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼èºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µ»½Ñ·Ï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú£³¿Í¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅê¼ê¡Û
¥×¥í£´Ç¯ÌÜº£µ¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Åö»þ¤«¤é¡¢À¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Æ´¤ì¤ÎÅê¼ê¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡¢2020Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤âÃ±¤Ë£³¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅê¼ê¤Î¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊÑ²½µå¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁà¤êÊý¤äÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²óÅ¾¿ô¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤µ¤ó¤ÏÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¡¢²áÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬......¡×¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ä¹¿È¤ÎÃ£¤Ë¤Ï¡Ö³ÑÅÙ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤è¤¯À£É¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÙ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±Ç¯½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ·è¾¡¤È¿ÀµÜÂç²ñ½à·è¾¡¤ÇÅê¤²¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤Ç¡¢µå¤ÎÀª¤¤¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹üÈ×¤Î²óÅ¾¤¬²£²óÅ¾µ¤Ì£¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢Åß¤«¤é¤Ï²óÅ¾¤ò½Ä¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤â½ù¡¹¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë³ÑÅÙ¤â¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ã±¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸Ä¹¿ÈÅê¼ê¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦Îã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢²òÀâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£Ï²¤µ¤ó¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ï¡¢¹üÈ×¤Î²óÅ¾¤¬²£²óÅ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤è¤ê¾å¤«¤éÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹üÈ×¤Î²óÅ¾¤È¾åÈ¾¿È¤Î²óÅ¾¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï¤³¤ì¤¬¸Â³¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥×¥í¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò²òÀâ¡Û
¡¡¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Ï³ÑÅÙ¤«¤éÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Î¤ÏÀé²ìÞæÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÅÄÃæ¾Âç¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢¹üÈ×¤ä¸Ô´ØÀá¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò¼´¤Ë²òÀâ¡£18ºÐ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼èºà¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÉô°Ì¤ÎÌò³ä¤äÆ°¤¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤âÂ¾¿Í¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤â²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤é¤¹¤é¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²òÀâ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ï¡Ö³ÑÅÙ¡×¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÙ¤Ï¡¢¤Ä¤±¤Ð¤Ä¤¯¤Û¤É¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤ÇÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Ü¡¼¥ë£³¤ÄÊ¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¹â¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥ë£³¤ÄÊ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Êº¹¤Ë»×¤¨¤ë¤¬......¡£
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤20¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ê¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¹â¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿³ÑÅÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÆ¬¤Ë¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´Å¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µ»½Ñ¤ÎµÛ¼ý¤ËìÅÍß¤ÊÃ£¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬°¦ÆÉ¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÅêµåÆ°²è¤â·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ï²¿¤è¤êÊÑ²½µå¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÊÑ²½µå¤Î´¶³Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ä»ØÀè¤Î¥¹¥í¡¼Æ°²è¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸«¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½µå¤Î´¶³Ð¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡ÚÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Û
¡¡¹â¹»À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îµå¿ôÌäÂê¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Ãæ4Æü¤Ç100µå¤òÌÜ°Â¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃæ6Æü¤Ç¤â100µåÅê¤²¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Ã£¤¬»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤Î´ð½à¤ËÇ¯´Ö200¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ6Æü¤Ç100µå¤òÌÜ°Â¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö200¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢Ç¯´Ö200¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤È¤¤¤¦ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¤«¡¢1»î¹ç100µå¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ê¤¯¤¹¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÃ£¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤¬³Í¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Æ¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÃ£¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ä¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤â¡¢Áá¤¯¤âÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÇ÷¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤¹µ¡²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£