「日本のほうが断然、美味しいよ」 アメリカにはない食の驚きとは 米卓球選手「質が高いのは…」
WTTチャンピオンズ横浜で聞いた「卓球トップ選手が見た日本」
卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日、横浜BUNTAIで開幕し11日まで熱戦が続く。世界から集まったトップ選手に今回プレーする日本の印象や魅力を聞いた。今回は男子のカナック・ジャ（米国）。
世界ランク31位の進撃が止まらない。10日の準々決勝では、世界13位のドイツ選手を4-1で撃破。「最終的には少しだけ試合を支配できたと思う」と振り返った。
初来日から10年以上が経過。「日本に来るのが本当に好きなんだ」と言う25歳は、「人々はとても親切で、特にゲストを温かく迎えてくれる。日本食も大好きだ。日本の文化全てが素晴らしく、本当に楽しいよ。ここで過ごす時間は本当に楽しんでいる」と続けた。
好きな日本食には「焼肉」を挙げる。「日本の牛肉の方が断然、美味しいよ。日本の肉の質が高いのはとても新鮮だからだ。日本の食べ物は何でも新鮮で美味しいんだよ。その点ではアメリカよりも優れている」と話した。
日本で触れたのは人の温かさだった。「初めて来た時はとにかく人々の“おもてなし”に驚いたんだ。僕たち外国人に対しても、とても歓迎してくれる」とし、「今ではコーチから選手まで、日本にはたくさんの友人がいる」と明かした。
（THE ANSWER編集部）