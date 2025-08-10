徳島が完封勝利で3位に浮上!! 仙台は4戦未勝利
[8.10 J2第25節 仙台 0-2 徳島 ユアスタ]
J2第25節が10日、各地で開催された。徳島ヴォルティスはベガルタ仙台に2-0で勝利し、2連勝を収めて3位に浮上した。仙台は4試合未勝利となった。
仙台は前半9分、MF松井蓮之の縦パスでFW小林心が抜け出したがシュートはGK田中颯の正面に飛んだ。すると徳島は同21分、MF鹿沼直生が左サイドからファーサイドへロングボールを送り、MFエウシーニョがMFルーカス・バルセロスとのワンツーで抜け出す。エウシーニョがそのままゴールネットを揺らして先制に成功した。
仙台は失点シーンでジャンプからの着地時にDF石尾陸登が負傷。DF石井隼太が緊急出場することになった。追いかける展開で前半アディショナルタイムにはDF井上詩音がヘディングシュートで同点を狙うも、ボールは枠の左へ。徳島の1点リードで前半を終了した。
さらに仙台は後半5分、13分と小林がシュートを放つも得点ならず。同30分には右からのクロスをFW宮崎鴻が頭で合わせたが、DFカイケに防がれた。
すると徳島は後半45分、FWトニー・アンデルソンのスルーパスで抜け出したMF西野太陽が決定的な追加点を決めて勝負あり。2-0で徳島が勝ち点3を手にした。
J2第25節が10日、各地で開催された。徳島ヴォルティスはベガルタ仙台に2-0で勝利し、2連勝を収めて3位に浮上した。仙台は4試合未勝利となった。
仙台は前半9分、MF松井蓮之の縦パスでFW小林心が抜け出したがシュートはGK田中颯の正面に飛んだ。すると徳島は同21分、MF鹿沼直生が左サイドからファーサイドへロングボールを送り、MFエウシーニョがMFルーカス・バルセロスとのワンツーで抜け出す。エウシーニョがそのままゴールネットを揺らして先制に成功した。
さらに仙台は後半5分、13分と小林がシュートを放つも得点ならず。同30分には右からのクロスをFW宮崎鴻が頭で合わせたが、DFカイケに防がれた。
すると徳島は後半45分、FWトニー・アンデルソンのスルーパスで抜け出したMF西野太陽が決定的な追加点を決めて勝負あり。2-0で徳島が勝ち点3を手にした。