¡Ö¼ç¼´¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¥Á¡¼¥à¡×²£ÉÍFM¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ª´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤ë¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©¡ÚÅìµþV¡Û
¡¡2025Ç¯£¸·î£¹Æü¡¢16°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬Æ±¤¸¤¯²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¡×¤È¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÁá¤¤¥²¡¼¥à¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢ÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹¶·â¡Ê¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¤«¤éÃ«¸ý±ÉÅÍ¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç¾¡ÅÀ£³¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¸å¤Î¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤í´íµ¡´¶¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¡£
¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Á´°÷¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤¿¤«¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÍ×µá¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÅìµþV¤Ï£··î²¼½Ü¤«¤é£¸·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ²§Ä¹À»¤¬V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢ÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¹ËÅçÍªÅÍ¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤Èµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ÄÃ¯¤¬È´¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇJ£±¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¤È´¤¯¤Ë¤Ï¡ÈÁí¹çÎÏ¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤Î½ÐÍè¤¬¸°¤ò°®¤ë¤È¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡68Ê¬¤ËÅêÆþ¤·¤¿Çò°æÎ¼¾ç¤ò90Ê¬¤Ë²¼¤²¤¿¤Î¤â°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇò°æÎ¼¾ç¤¬¡È¥¤¥ó¡É¡È¥¢¥¦¥È¡É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¼éÈ÷¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¡£Èà¤é¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¼´¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£Èà¤é¤Ë¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¾¡ÅÀ£³¤ò³Í¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¼¤¬¤±¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó£±¡Ý£°¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¤¤¤â¤Î¤òÍ×µá¤·¤Æ¤³¤½J£±¤Ë»Ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À®Ä¹¤³¤½¤¬ÅìµþV¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
