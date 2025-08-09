「40歳までは、とにかくやりたい」37歳の乾貴士が阪神のレジェンドと対談。今後のキャリアについて語る。 引退後は「サッカーに関わっていきたい」
清水エスパルスのMF乾貴士が、クラブの公式YouTubeチャンネルで阪神タイガースなどで活躍した元プロ野球選手の鳥谷敬氏と対談。今後のキャリアについて語った。
37歳になった今季もここまでリーグ戦で全試合出場しているMFは、鳥谷氏に現在の目標を尋ねられると、明確にはないとして「とにかく長くサッカーをしたい」と答える。
クラブが2023年から２シーズンJ２で過ごし、昨季に戻ってきたJ１で戦える喜びが大きいため、国内最高峰リーグでプレーし続けたいという。
続いて阪神のレジェンドからイメージしている引退時期を問われると、「40歳までは、とにかくやりたい」と回答。そのモチベーションの一つに、サッカーをしている中学３年生の愛息の存在があるようだ。
「プロになるのは、なかなか難しいですけど、もし引っかかった時に、一緒にやれたらいいので、それぐらいまではやりたいと思います」
引退後については「サッカーには関わっていきたいです。それ以外やったことがないので、できる気がしないです」と話し、指導者として、子どもとプロ、どちらも指導したいという気持ちを明かした。
ただ、日本代表の監督については「絶対嫌ですね。やりたくないですね。あんなしんどい仕事、ちょっと無理じゃないですか」と、本音をこぼした。
とはいえ、ユニホームを脱ぐのはまだ先だ。清水が誇る熟練アタッカーのプレーを、まだしばらく楽しめそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
