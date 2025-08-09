知らない人はマジでヤバイ...倒産させないプロが絶対経費にしちゃダメなものを解説。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「知らない人はマジでヤバイ...倒産させないプロが絶対経費にしちゃダメなものを解説。」と題したYouTube動画で、黒字社長こと市ノ澤翔氏が登場。税務調査で一発アウトになりかねない「絶対経費にしてはいけないもの」について、実例を交えながら経営者・個人事業主に向けて詳細に警鐘を鳴らした。
冒頭から市ノ澤氏は「これは本当にもう、犯罪ですね。これはゴリゴリの脱税行為。弁解の余地一切なし」と語気を強め、経費に関わる不正が発覚した場合のリスクの大きさを指摘。動画では視聴者からの「税務調査官に狙われやすい経費があるのか？」といった疑問に対し、税務調査の真の目的や重加算税の仕組みを分かりやすく解説。「意図せず重加算税を食らったり、最悪は脱税犯になってしまう可能性があるから、こういうことは絶対にしないように」と強調した。
続いて、一発アウトな経費の代表格として、まず「公私混同」に言及。仕事に関係のない支出を経費計上しようとする経営者が後を絶たないとし、「家族で旅行や食事にかかったお金は当然経費にならない」とバッサリ。「うまく領収書をねじ込むのが節税なんです、みたいな人もいるかもしれませんが、正直くだらないなとしか思わない。従業員に言えないような経費は使わないほうがいい」と自らの姿勢を明かした。
さらに、会社の売上や作業クズの現金化を社長の個人口座に入れるパターンや、在庫調整による利益圧縮、架空の領収書や人件費、愛人費用の計上、グループ会社間の循環取引、現金売上の抜き取り、金券の大量購入による“換金抜き”など、経営現場でありがちな手口も実例ベースで説明。「結局そういった悪事はほぼバレる。不正を働く社長がいる会社は従業員にも不正を許す土壌を作る。まっとうに利益を出して堂々と経営するべき」と痛烈に語った。
最後は「バレなければOKなんて絶対にない。脱税は犯罪行為です。余計なことに頭を使うよりも、本業でどうやって利益を出すかを考えましょう」と視聴者に呼びかけ、「このチャンネルを見ている皆さんなら大丈夫だと思いますが、正々堂々と稼いで黒字経営、納税で会社を大きくしていこう」と締めくくった。経営者にとって何が本当に「やってはいけない行為」なのかが明快に示された回となった。
冒頭から市ノ澤氏は「これは本当にもう、犯罪ですね。これはゴリゴリの脱税行為。弁解の余地一切なし」と語気を強め、経費に関わる不正が発覚した場合のリスクの大きさを指摘。動画では視聴者からの「税務調査官に狙われやすい経費があるのか？」といった疑問に対し、税務調査の真の目的や重加算税の仕組みを分かりやすく解説。「意図せず重加算税を食らったり、最悪は脱税犯になってしまう可能性があるから、こういうことは絶対にしないように」と強調した。
続いて、一発アウトな経費の代表格として、まず「公私混同」に言及。仕事に関係のない支出を経費計上しようとする経営者が後を絶たないとし、「家族で旅行や食事にかかったお金は当然経費にならない」とバッサリ。「うまく領収書をねじ込むのが節税なんです、みたいな人もいるかもしれませんが、正直くだらないなとしか思わない。従業員に言えないような経費は使わないほうがいい」と自らの姿勢を明かした。
さらに、会社の売上や作業クズの現金化を社長の個人口座に入れるパターンや、在庫調整による利益圧縮、架空の領収書や人件費、愛人費用の計上、グループ会社間の循環取引、現金売上の抜き取り、金券の大量購入による“換金抜き”など、経営現場でありがちな手口も実例ベースで説明。「結局そういった悪事はほぼバレる。不正を働く社長がいる会社は従業員にも不正を許す土壌を作る。まっとうに利益を出して堂々と経営するべき」と痛烈に語った。
最後は「バレなければOKなんて絶対にない。脱税は犯罪行為です。余計なことに頭を使うよりも、本業でどうやって利益を出すかを考えましょう」と視聴者に呼びかけ、「このチャンネルを見ている皆さんなら大丈夫だと思いますが、正々堂々と稼いで黒字経営、納税で会社を大きくしていこう」と締めくくった。経営者にとって何が本当に「やってはいけない行為」なのかが明快に示された回となった。
関連記事
誰も知らない...倒産・破産したら一体どうなってしまうのか？その実態を「倒産させないプロ」が解説。
【個人事業・経営者必見】これ知らないと倒産よりも遥かにヤバいことになります。法人と個人の赤字の違いを絶対に知ってください。
【倒産爆増】中小企業の大多数がゆでガエル状態で倒産爆増してしまう本当の理由。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun