【倒産爆増】中小企業の大多数がゆでガエル状態で倒産爆増してしまう本当の理由。

【個人事業・経営者必見】これ知らないと倒産よりも遥かにヤバいことになります。法人と個人の赤字の違いを絶対に知ってください。

誰も知らない...倒産・破産したら一体どうなってしまうのか？その実態を「倒産させないプロ」が解説。

【必見】賢い社長は〇〇に会社のお金を使う！驚愕の真実をお伝えします。

【経営者必見】赤字経営を自力で抜け出す方法。お金がある社長ほど実践しています。

チャンネル情報

中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun