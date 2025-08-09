◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦 横浜5―0敦賀気比（2025年8月8日 甲子園）

西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（44＝スポニチ本紙評論家）がテレビ朝日の取材で甲子園球場を訪問。母校・横浜の初戦突破を見届け、7安打完封勝利を挙げた2年生右腕・織田翔希投手の投球を称賛した。

春夏連覇へのスタートとなる夏初戦。織田投手に先発を託した村田監督は、ある程度のゲームプランを考えていたと思いますが、それ以上の内容と結果を出してくれたのではないでしょうか。

調子自体はよかったと思いません。敦賀気比打線も対策して粘り強く攻めてきた中、投げながら自分の状態を把握し、その時にできる最善の投球をしました。ピンチでも力で抑えにいかず、緩いカーブを挟んで相手の力をふっと抜かせる。そんな投球が随所に見られました。こんなマウンドさばきを2年生ができるとは恐ろしいなと感じました。

途中、雨で67分間の中断。幸い横浜の攻撃中で、再び試合に入っていく気持ちの準備ができました。打撃面でも2回にタイムリー三塁打。6月に取材した時「バッティングも見ててください」と話していた通り、併殺で流れが止まった直後だったので大きかった。

駒橋優樹捕手（3年）の好リードも含め、先輩たちにもり立てられて完封勝利。どんなチームでも難しい初戦をいい形で勝てたことで、この先の戦いも楽しみになりました。（スポニチ本紙評論家）