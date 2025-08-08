＜40・50代＞どうせカットするなら→ 垢抜け叶う◎【小顔見えヘア】にしよ？？

年齢を重ねるほど、フェイスラインや骨格の印象が気になりやすいもの。そんな大人世代にぴったりなのが、「小顔見え」を意識したヘアスタイル。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、輪郭をすっきり見せつつ、大人の魅力も引き立ててくれる髪型をピックアップしました。

ひし形シルエットが魅力のネオウルフ

最初にご紹介するのは、顔まわりを自然に包み込むひし形シルエットと、ボブレングスの軽やかさを両立したネオウルフ。グレージュの柔らかい色味がスタイル全体に抜け感をプラスしています。毛先を外ハネにセットすることで、フェイスラインに視線が集中しにくく、より小顔効果が期待できそうです。

ナチュラルさが映える外ハネミディ

続いては、やわらかく透け感のあるシアーブランジュと、自然な外ハネのバランスが絶妙なミディアムスタイル。さらっとした質感が清涼感を生み、顔まわりのレイヤーの効果で軽やかさと小顔効果をプラス。毛先の広がり方は控えめなので、上品さもキープできそうです。

サイドの毛流れで、ぐっと小顔に

首元がスッキリ見えるミニボブは、全体的に毛先を内側に入れることで、まとまりのある印象に。特にサイド部分をぐっと内に入れ込めば、フェイスラインをさりげなくカバーしてくれます。地毛風のナチュラルなトーンも相まって、飾りすぎない清潔さが感じられるスタイルです。

くびれと明るさでメリハリ感を演出

顔まわりにレイヤーを入れたミディアムヘアは、ストレートタッチでありながら、ほんのりくびれたラインで立体感のある仕上がりに。毛先のやや明るめなトーンも、全体を重く見せないポイントです。髪の動きと色のコントラストで、輪郭の引き締め効果も期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里