保護された子猫が里親さんの元へ巣立つまでをまとめた動画がTikTokに投稿されました。

畑の小屋にいた子猫たち

投稿者さんは、隣の畑の小屋で子猫を発見したそうです。そこには3匹の子猫がいたのだそう。投稿者さんは、三毛猫の子猫に「遊（ユウ）」ちゃんという仮の名前をつけたそうです。

母猫と兄弟猫が脱走！

ユウちゃんたちと一緒に母猫も保護されていて、一緒にケージの中で過ごしていましたが、ある日母猫と兄弟猫が脱走してしまったのだそう。ユウちゃんだけがケージ内に残っていたそうです。

ひとりぼっちになってしまいましたが、投稿者さんの愛犬と愛猫とたくさん遊んでいたのだそう。名前の通り「たくさん遊びたい」とアピールしていたそうです。里親さんが決まり、巣立つ前日は投稿者さんは別れが辛かったのだそう。

やさしい里親さんの元へ

ユウちゃんは、里親さんの元で「メイ」ちゃんという新しい名前をつけてもらったそうです。先住猫さんにたくさん遊んでもらっていたのだそう。脱走してしまった母猫と兄弟猫も再捕獲され、兄弟猫はそれぞれ里親さんの元へ、母猫は投稿者さんのおうちで暮らしているそうです。保護され幸せになることができたメイちゃん家族でした。

投稿には「保護してもらってからずっと幸せでしたね。これからも､ずっと幸せでありますように」「いい子ですね！幸せになってね」「可愛いですね！幸せになれます」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「Yayoism」では、投稿者さんのおうちの動物たちや、保護猫、地域猫の様子が投稿されています。

