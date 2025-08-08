Î¦¾å400mH¡¡35ºÐ¤Î´ßËÜÂë¹¬¤¬°úÂà¡Ö¶¥µ»¤ò¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡×12Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂåÉ½...ÆüËÜÎòÂå6°Ì48ÉÃ41¤Î¼«¸ÊµÏ¿
ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ï6Æü¡¢400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î´ßËÜÂë¹¬Áª¼ê¤¬9·î7Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¡¢ÂàÉô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï°ú¤Â³¤ÉÙ»ÎÄÌ¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ßËÜÁª¼ê¤Ï¡¢Ë¡À¯Âç³Ø»þÂå¤Î2012Ç¯¤Ë48ÉÃ41(¸½ÆüËÜÎòÂå6°Ì)¤ÎµÏ¿¤ò½Ð¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï2011Ç¯¤«¤é4Ï¢ÇÆ¤·¡¢2018Ç¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ5ÅÙÀ©ÇÆ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï2011Ç¯¥Æ¥°¡¢2013Ç¯¥â¥¹¥¯¥ï¡¢2015Ç¯ËÌµþ¡¢2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¡¢2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤È5Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢º£Ç¯5·î¤Ë35ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦²¼µHP¤è¤êÁ´Ê¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é26Ç¯Â³¤±¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Ìó12Ç¯½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÂàÉô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¶¥µ»¤òºÇ¤âÄ¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ1ÈÖ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ä¼Â²È²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤ëºÊ¤ä»Ò¶¡Ã£¡¢¾ï¤ËÆ»¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿´£Éô½ÓÆó´ÆÆÄ(Ë¡À¯Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ)¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¶¥µ»¤ò¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÎÏ¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤È½Å¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿É¤¤·Ð¸³¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¡¢ÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ³Ê¤Îº¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Éµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡¢¾ï¤ËÀ¤³¦¤ä¤½¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Î¤Ê¤«¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤ÈÅù¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¡¹¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÇÚÊý¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ËÀèÇÚÊý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¤³¤Î³ëÆ£¤¬¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢±ýÇ¯¤ÎÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤äÆ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£½êÂ°¤·¤Æ¶¥µ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ñ¤Æ³Ú¤·¤à¥Á¡¼¥à¡¢ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿Í¤ÏÂ®¤¤¤·¶¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤´ÁÛÁü¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È»ØÆ³¼Ô¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ³ÆÍ×½ê¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Á´¤¯¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÜÅó¤Î·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê·ë²Ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤¤¤¯¤é¶¯¤«¤í¤¦¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤ì¤ÐÊ¿ËÞ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤È¼«¿È¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤È¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬²¿¤è¤ê¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢»ä¤Ï±¿¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»·ë²Ì¤äÂåÉ½Áª¹Í¤â¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤òÂß¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò¾¯¤·µÙ¤Þ¤»¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤ÈÇ½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¼¡¤Ï»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¶¥µ»¤Î¤´Êó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦8·î9Æü(ÅÚÍËÆü):¹ñ¥¹¥ÝÀÄ¿¹¸©ÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í¶¥µ»²ñ¡Ê¿·ÀÄ¿¹¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¦9·î7Æü(ÆüÍËÆü):Ë¡À¯Âç³Ø¶¥µ»²ñ¡ÊË¡À¯Âç³ØÂ¿Ëà¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¾åµ2»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£´ßËÜ Âë¹¬