関西で電気代が安いオール電化プランは？小売電気アドバイザー三浦が分析
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【2025年決定版】関西でおすすめのオール電化プランは？比較結果を公開――小売電気アドバイザーの三浦氏が、関西エリア限定で選ぶべきオール電化プランについて詳しく解説した。動画では「オール電化プランってそもそもどんなもの？」と概要に触れつつ、実際に主要5社の具体的な料金プランを比較し、そのメリット・デメリットを明らかにしている。
まず三浦氏は「基本的に夜の方が安い」のがオール電化プラン最大の特徴とし、昼と夜の電気代単価が異なる仕組みについて事例を交えながら説明。エコキュートなどの活用で「電気代が安い時間帯にお湯を沸かして節約できる」といった実用的なイメージも提案した。
続いて、実際に関西エリアで契約できる主なオール電化プランとして、関西電力（ハッピータイムR・eスマート10）、イデミツ電機、シンエナジー、オクトパスエナジーの特徴と違いを紹介。「オール電化って基本的に電気を使う量が多い人向け」とした上で、それぞれの料金制度やナイトタイム（夜間割安の時間帯）の違い、さらにはイデミツ電機のガソリン割引など付加価値にも注視した。
特に注目されたのは「結論、新エナジーさんが一番安かった」という三浦氏の見解。100kWh、300kWh、500kWhという複数ケースで「年間通しての平均で見ても新エナジーが最安」とし、「新電力に切り替えて安くしたいならシンエナジーさんがベストっていうぐらい」と独自の評価を述べた。
一方、「夜だけ電気代が安いから使いたい」という“夜プラン使い”の視点については、関西電力のeスマート10が優勢となるケースも紹介。「夜にメインで使う想定なら、関西電力のままのオール電化の方が安くなる」と、用途別の最適選択を提案。「自分がどれぐらいの電気を使っているのかを確認した上でプラン選びを」と実用的なアドバイスも加えた。
まず三浦氏は「基本的に夜の方が安い」のがオール電化プラン最大の特徴とし、昼と夜の電気代単価が異なる仕組みについて事例を交えながら説明。エコキュートなどの活用で「電気代が安い時間帯にお湯を沸かして節約できる」といった実用的なイメージも提案した。
続いて、実際に関西エリアで契約できる主なオール電化プランとして、関西電力（ハッピータイムR・eスマート10）、イデミツ電機、シンエナジー、オクトパスエナジーの特徴と違いを紹介。「オール電化って基本的に電気を使う量が多い人向け」とした上で、それぞれの料金制度やナイトタイム（夜間割安の時間帯）の違い、さらにはイデミツ電機のガソリン割引など付加価値にも注視した。
特に注目されたのは「結論、新エナジーさんが一番安かった」という三浦氏の見解。100kWh、300kWh、500kWhという複数ケースで「年間通しての平均で見ても新エナジーが最安」とし、「新電力に切り替えて安くしたいならシンエナジーさんがベストっていうぐらい」と独自の評価を述べた。
一方、「夜だけ電気代が安いから使いたい」という“夜プラン使い”の視点については、関西電力のeスマート10が優勢となるケースも紹介。「夜にメインで使う想定なら、関西電力のままのオール電化の方が安くなる」と、用途別の最適選択を提案。「自分がどれぐらいの電気を使っているのかを確認した上でプラン選びを」と実用的なアドバイスも加えた。
関連記事
三浦「新電力切り替えの方が圧倒的に楽！」最安プランの見つけ方と落とし穴を解説
小売電気アドバイザー三浦が警鐘「電気代が高い家電ランキング」
小売電気アドバイザーが指南！「新電力は手続き簡単＆電気品質も安心」と乗り換えの極意を語る
チャンネル情報
小売電気アドバイザー三浦瞬が、新電力関連の情報を発信するチャンネルです。電力自由化後、様々な新電力が誕生しましたが、まだまだ「東電や関西のまま」という人も多いはずで、何となく後回しにしている人が多いかもしれません。そこで、電気乗り換えの注目ポイントなどのトピックや、料金やサービスでおすすめできる新電力も紹介します。