新機能「Webhook」「掲示板」「生成AI要約」を追加！Fleekdrive「Fleekdrive」新バージョンVer.14.0

Fleekdriveは、企業向けオンラインストレージサービス「Fleekdrive(フリークドライブ)」の新バージョンVer.14.0を2025年6月30日より提供開始。

今回のバージョンアップでは、新たに「Webhook」「掲示板」「生成AI要約」の機能を追加し、企業における情報共有の利便性および業務効率を向上します。

■新機能について

・Webhook

Webhookは、Webアプリケーションで何らかのイベントが発生した際に、連携しているWebアプリケーションにリアルタイムで通知を送る仕組みです。

Fleekdriveでは、ファイルアップロードなどを起点としてWebhookが動き、Webアプリケーションへの通知や登録が行われます。

・掲示板

掲示板は、業務に関するお知らせやルールなど組織内で必要な情報を共有するための場所です。

個別連絡で起こりがちな情報のばらつきや伝達漏れを防ぎ、Fleekdrive上のメンバーに均一に共有することが可能になります。

掲示板画面

・生成AI要約

Fleekdrive内のテキストファイル、PDFファイルをAI技術により要約し、重要なポイントを簡単に生成できます。

膨大なファイルから情報を抽出する際の時間や手間を軽減することが可能になります。

生成AI要約概要図

■プラン改定について

今回のバージョンアップにともないプラン改定を実施し、最上位プラン「Business plus」を追加しました。

BusinessプランではWebhook機能、Business plusプランではWebhook、掲示板、生成AI要約のすべての機能が利用できます。

プランおよび価格表

また、Teamプランに「権限カスタマイズオプション」を追加しました。

アクセス権限およびシステム権限において、自社独自の設定が可能になります。

