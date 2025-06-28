群馬vs金沢 スタメン発表
[6.28 J3第18節](正田スタ)
※19:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 17 山中惇希
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 2 田頭亮太
DF 3 大畑隆也
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
FW 10 高澤優也
FW 11 加々美登生
FW 20 下川太陽
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 26 村田迅
FW 9 土信田悠生
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝
※19:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 17 山中惇希
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 2 田頭亮太
DF 3 大畑隆也
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
FW 11 加々美登生
FW 20 下川太陽
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 26 村田迅
FW 9 土信田悠生
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝