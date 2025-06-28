[6.28 J3第18節](正田スタ)

※19:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 14 菊地健太

DF 22 高橋勇利也

DF 30 小柳達司

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 8 山内陸

MF 17 山中惇希

MF 37 瀬畠義成

FW 9 青木翔大

FW 18 田中翔太

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 2 田頭亮太

DF 3 大畑隆也

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 36 安達秀都

FW 10 高澤優也

FW 11 加々美登生

FW 20 下川太陽

FW 32 河田篤秀

監督

沖田優

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 4 松本大輔

DF 38 山本義道

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 24 西谷和希

MF 26 村田迅

FW 9 土信田悠生

FW 49 大澤朋也

控え

GK 1 白井裕人

DF 6 ジェフェルソン・ジャリ

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 23 四宮悠成

MF 41 嶋田慎太郎

FW 10 パトリック

FW 30 大谷駿斗

監督

辻田真輝