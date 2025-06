【高畑勲展 日本のアニメーションを作った男。】 会期:6月27日~9月15日 時間:10時~20時(最終入場は19時30分) 会場:麻布台ヒルズギャラリー

6月27日より麻布台ヒルズギャラリーにて開催される展示会「高畑勲展 日本のアニメーションを作った男。」のマスコミ内覧会&オープニングセレモニーが開催された。

今回は一足先に会場内にてその様子を撮影できる機会を得たので、本稿ではフォトレポートをお届けする。

「高畑勲展 日本のアニメーションを作った男。」では、1960年代から半世紀にわたって日本のアニメーション制作の世界を牽引したアニメーション映画監督・高畑勲氏について、高畑氏の生誕90年、そして高畑氏がその人生に大きな影響を受けた太平洋戦争の終戦から80年という節目で、新たな資料公開とともに展示。高畑勲氏が制作してきたアニメーション作品の資料から、高畑氏の足跡をたどる展示会となっている。

作品紹介エリアでは「太陽の王子 ホルスの大冒険」、「パンダコパンダ」、「アルプスの少女ハイジ」、「赤毛のアン」、「火垂るの墓」といった作品の絵コンテ、レイアウト、セル画などを見ることができる。

見どころの1つとしては、「火垂るの墓」の展示にて、庵野秀明氏による重巡洋艦「摩耶」のレイアウトが初お披露目に。また、「アルプスの少女ハイジ」の展示では「スーパーマリオ」のキャラクターデザインで知られる小田部羊一氏のキャラクター設定画、宮崎駿氏によるレイアウトなども見ることができる。

ほかにも、大塚康生氏、男鹿和雄氏、近藤喜文氏などレジェンドたちによる貴重な手仕事も間近で見られるなど、貴重な展示会となっている。

撮影:篠山紀信

