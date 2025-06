保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年5月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】うどん 萬田次郎(新宿御苑前)

うどん 萬田次郎 写真:お店から

※集計期間:2025年4月25日〜2025年5月24日

少し前ですが、3月8日放送のフジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」で「肉ごぼう天」が紹介されていました。本店は福岡市にあり、こちらは2022年にオープンした2号店。テレビやSNSでも多く取り上げられているうどん店です。

【9位】炭良ホルモン(住吉)

炭良ホルモン 出典:やっぱりモツが好きさん

<店舗情報>◆うどん 萬田次郎住所 : 東京都新宿区新宿1-12-1 サンサーラ第三御苑 1FTEL : 050-5589-4048

5月18日放送のTBS「坂上&指原のつぶれない店」で紹介されていた、住吉駅から徒歩2分ほどの場所にある「炭良ホルモン」。24時間営業ですがリーズナブルなこともあり、どの時間帯に来ても混んでいるという人気店です。

【8位】韓国料理 ブルバム 新大久保店(新大久保)

韓国料理 ブルバム 新大久保店 写真:お店から

<店舗情報>◆炭良ホルモン住所 : 東京都江東区住吉2-3-7 イーストK'sビルTEL : 03-6659-2690

新大久保駅から徒歩10分ほどの韓国料理店「韓国料理 ブルバム 新大久保店」は、岩中豚を使ったサムギョプサルが有名です。SNSなどで話題の人気店なので予約は必須!

【7位】BAKERY & BURGER JB’S TOKYO(代々木)

BAKERY & BURGER JB’S TOKYO 写真:お店から

<店舗情報>◆韓国料理 ブルバム 新大久保店住所 : 東京都新宿区大久保1-12-19 ピュアーズ3ビル1棟TEL : 050-5595-1600

「食べログ ハンバーガー 百名店」にも選出され、SNSで話題の100%自家製のクラフトバーガー専門店。パンやケチャップ、豆乳マヨネーズ、ピクルスまで手作りしているこだわりのお店です。

【6位】中國菜 雲蓉(吉祥寺)

中國菜 雲蓉 出典:山椒ぴりりんさん

<店舗情報>◆BAKERY & BURGER JB'S TOKYO住所 : 東京都渋谷区代々木1-33-3TEL : 03-6300-0913

5月3日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「吉祥寺 北口」特集で「最旬スポット」として紹介されていました。中国四川省などで修業したご主人が作る中華料理はどれも絶品です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】焼肉やっちゃん 神田店(神田)

焼肉やっちゃん 神田店 写真:お店から

<店舗情報>◆中國菜 雲蓉住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-14-1TEL : 0422-27-5988

2024年12月にオープンしてから、コスパよく新鮮な肉が食べられると瞬く間にSNSでも話題となった「焼肉やっちゃん 神田店」。食べログマガジン連載の「New Open News」でも取り上げています。

【4位】餃子荘 紅蜥蜴(桜新町)

餃子荘 紅蜥蜴 出典:nwo4lifeさん

<店舗情報>◆焼肉やっちゃん 神田店住所 : 東京都千代田区内神田2-12-2 このはなビル 2FTEL : 050-5595-3584

メディアでも度々取り上げられている「餃子荘 紅蜥蜴(ギョウザソウベニトカゲ)」。4月25日放送のフジテレビ「酒のつまみになる話」で、ゲストのベッキーさんが「担々麺」を食べるならここ!と推していた中華料理店です。

【3位】とりなご 恵比寿店(恵比寿)

とりなご 恵比寿店 出典:SeMeHiさん

<店舗情報>◆餃子荘 紅蜥蜴住所 : 東京都世田谷区新町2-4-15TEL : 03-3425-2233

2025年4月27日放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」で、ゲストの山崎紘菜さんがさまぁ〜ずからの「大好きな食べ物を教えて下さい」という質問の答えで紹介したのが「とりなご 恵比寿店」でした。

【2位】フラヌール(神泉)

フラヌール 出典:nwo4lifeさん

<店舗情報>◆とりなご 恵比寿店住所 : 東京都渋谷区恵比寿3-7-3 大倉ビル 1FTEL : 03-5420-1075

たばこ店と併設されているちょっと不思議な入り口のカレー店「フラヌール」。カレーにステーキがのったボリューミーな一品「ステーキカレー」1,650円が人気です。テレビでも取り上げられていますが、渋谷でこの金額でステーキとカレーが食べられるとSNSでも話題です。

保存数1位のラーメンはこちら!

【1位】和利道(池尻大橋)

「つけめん」1,100円 出典:tamori_さん

<店舗情報>◆フラヌール住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-17-5 やなぎやビル 1FTEL : 03-3461-8650

こちらも4月25日放送のフジテレビ「酒のつまみになる話」で、ゲストのベッキーさんが一番好きなつけ麺の店として「和利道(わりと)」を紹介していました。同店の店主は「つけめんTETSU」出身とのこと。

お昼時になると行列ができているので、時間に余裕を持って食べに行きたいですね。

和利道 出典:vertex1020さん

<店舗情報>◆和利道住所 : 東京都目黒区青葉台3-7-10 Cross One 1FTEL : 03-5456-0278

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

