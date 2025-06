YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』では、案内人のJukiaさんがアメリカからの旅行者2人を迎え、日本の魅力を紹介する様子が収められている。本企画は、日本に到着したばかりの外国人に無料で観光案内を行い、宿泊先まで送迎するという内容である。



Jukiaさんが新宿で出会ったのは、バージニア工科大学に通う学生カップルだった。女性は初来日で、「日本はずっと夢の旅行先って感じだったんだよね」と目を輝かせた。一方、男性は2度目の来日で、「前回はクラブばかりだったから、今回は観光したい」と意気込む。



一行がまず向かったのは、神奈川県川崎市にある川崎大師。道中、コンビニに立ち寄り、「ファミチキ大好きなんだけど!」(男性)、「タマゴサンドも話題になってるよ!」(Jukiaさん)と、日本ならではのコンビニグルメに期待を寄せる。川崎大師の荘厳な雰囲気に、「本当に綺麗だし、素敵な場所だね!」と感動する女性。参拝方法を教わり、おみくじにも挑戦。女性は見事に「大吉」を引き当て、「超ラッキーだね!」と大喜び。男性は「吉」だったが、「まあまあ良い」と話していたものの、後に「半吉」という珍しい運勢だったことが判明した。



その後、Jukiaさんおすすめの居酒屋「裏のさかなや」へ。新鮮な刺身の盛り合わせやアジフライ、ブリのしゃぶしゃぶなどが次々と運ばれ、2人はその美味しさに言葉を失うほど感動。「今まで食べた魚の中でダントツで間違いなく一番だよ!」(女性)、「(マグロのステーキを食べて)噛んでもないのになんかとろけてくよ」(男性)と絶賛。特にマグロのステーキは男性のお気に入りになったようで、「この店いいね〜!めっちゃ気に入ったわ!」と満面の笑みを見せた。



食事の最後には、Jukiaさんから視聴者プレゼントとしてポケモンカードが手渡されるサプライズも。これにはアニメ好きの女性も「オーマイガー!本当に!?」と大喜び。男性は「本当にありがとうね!感謝してるよ!」と、Jukiaさんの温かいおもてなしに感激しきりだった。Jukiaさんも、国境を越えた友情に笑顔を見せた。



初対面とは思えないほど意気投合した3人。動画からは、Jukiaさんのホスピタリティに応える旅行者2人の素直な反応、そして日本の新たな魅力を発見する旅の楽しさが伝わってくる。

