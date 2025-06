『サカつく2025』、Jクラブが全復活！年内に「世界同時リリース」予定

SEGAの人気サッカーゲームシリーズ『プロサッカークラブをつくろう!』(以下略『サカつく』)の新作発表会が、5月31日に都内(住友不動産大崎ガーデンタワー)で行われた。

シリーズ最新作は『プロサッカークラブをつくろう!2025 Powered by FOOTBALL MANAGER』。

2025年内に世界同時リリース予定であることが発表され、元日本代表の本田圭佑氏が公式アンバサダーに就任した。

本イベントでは、特別ゲストとしてその本田とタレントの伊集院光氏が登壇。サカつくプロデューサー2名とのトークセッションでは、『サカつく』の魅力とともに複数のサッカーチームを運営するオーナー業での苦闘について赤裸々に語っている。

最新作では、Jクラブが全復活。マンチェスター・シティとのコラボも決定!

最新作の『サカつく』は2025年内に発売予定で、PlayStation5、PlayStation4、Steam、スマートフォンで展開される。

今作では、Jリーグのライセンス(Kリーグ、FIFProも取得済み)を獲得し、全Jチーム(J1〜J3の60クラブ)が復活。さらにマンチェスター・シティとのコラボレーションが決まったことも発表となった。

ゲーム内にクラブ所属選手やレジェンド選手が多数登場する見込みだ。

© 2025 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / © J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / ©SEGA

Jリーグ発足から3年後の1996年に誕生した『サカつく』は、ゲーム機からPC、スマホへプレイフィールドを広げ、ワールドワイドな人気を獲得。

「いまこそ、新たな原点へ。」というキャッチコピーを掲げる最新作は、基本プレー無料で、プラットフォーム間でのクロセセーブやクロスプレーも実装される予定だ。

選手カード、トレーニングカードのデザインも公開された。自らモデルを務めた本田は「もう1歩やってほしい」「髪形もっとかっこよくないですか?」とまさかの修正希望を出した。

なお、気になる本田のパラメータはSNSから公募。ポジションやプレースタイルを決めるキャンペーンを行う予定だ。

大の『サカつく』ファンである伊集院光氏が興奮気味に語った、初代からの「経営・育成シュミレーションゲーム」としての魅力はそのままに、新たにオンラインゲームならではの楽しさが加わっている。

また、クラブオーナーとして世界一を目指すだけでなく、CPUとの対戦モードや、監督してステップアップしていくモードなど、多種多様なエンドコンテンツが用意されている。

「サカつくモード」とガチャ要素(1シーズン2名まで)ありの「ドリームチームモード」の二種類が用意されているので、ライフスタイルに合わせて実際にプレイを楽しんでほしい。

「名前=プレースタイル」を確立した6名

「サカつく2025」の公式アカウントでは、「本田圭佑をつくろう!」「推し選手をつくろう!」など、リリースに先駆けて、さまざまなキャンペーンが続々とスタートする予定だ。ぜひ奮って参加してほしい。