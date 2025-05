「吊り橋効果」の吊り橋以外にも起こりやすいシチュエーションとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

感情の誤解を生む吊り橋効果

ネットや雑誌で「吊り橋効果」という言葉を見聞きしたことがある人は多いと思います。これは1974年にカナダの心理学者ダットンとアロンが行った「生理・認知説の吊り橋実験」によって実証された理論で、揺れる吊り橋の上のような緊張が伴う環境を誰かと共有することで、その相手に対して恋愛感情を誤認しやすくなるというもの。

簡単にいうと、緊張によるドキドキを一緒にいる人にドキドキしている(=恋愛感情を抱いている)と脳が勘違いしてしまうことがある、というわけです。

ちょっと眉唾な話にも思えますが、これをより身近なシチュエーションに置き換えてみると、それほど的はずれではないことがわかります。

たとえば、職場や学校で同じプロジェクト(イベント)に取り組む、ライブやスポーツ観戦で一緒に盛り上がる、というのは日常生活でもよくあることです。同時にそうした経験を通じて緊張感や達成感、高揚感(=ドキドキ)を共有することで、ふたりの心の距離がグッと縮まり、気がつけば恋愛対象として意識するように、というのはよくある話なのです。

とはいえ、恋愛はときに人生を大きく変えてしまうこともあるもの。そのきっかけがドキドキの勘違いだとしたら、感情のままに身を委ねるのはちょっと怖い気もしますね。

ドキドキの勘違いが恋に発展する?

恐ろしさや高揚感に起因するドキドキを、

いっしょにその場にいる異性に対する恋愛感情のドキドキと勘違いしてしまう

このように自身の感情を勘違いしてしまう効果を『吊り橋効果』と呼んでいる

吊り橋効果が起こりやすいその他のシチュエーション

大丈夫だよ/お酒を飲む/ライブに行く/ゲームをする/映画を観る

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎